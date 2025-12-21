Liverpool teenis võidulisa, aga Isak sai väravat lüües vigastada

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga hooaega kahvatult alustanud Liverpool jätkas oma head seeriat, kui alistas rabedas mängus Tottenham Hotspuri, aga tänavu suure raha eest tiimiga liitunud Alexander Isak sai vigastada.

Kodupubliku ees mänginud Tottenham jäi 33. minutil arvulisse vähemusse, kui Xavi Simons koleda vea eest punase kaardi sai. Poolajapausile mindi siiski viigiseisul, aga Liverpool tõi siis väljakule rootslase Alexander Isaki, kelle soetamiseks püstitati septembri esimesel päeval Briti saarte üleminekurekord.

26-aastane rootslane mõjutas mängu koheselt ning lõpetas osavalt Liverpooli kontra, viies külalised juhtima. Tähistamist aga sisuliselt polnudki, sest Isaki vasak jalg jäi libistava kaitsja jalgade vahele ning hetked tagasi oma Premier League'i hooaja teise värava löönud rootslane pidi väljakult lahkuma tohtrite abil.

66. minutil läksid külalised kahega juhtima, kui Hugo Ekitike värava lõi, kuid Tottenham jõudis Richarlisoni 83. minuti tabamuse järel taas värava kaugusele. Mängu lõpp kujunes emotsionaalseks ning kolmandal üleminutil jäi Tottenham hoopis üheksakesi, kui Cristian Romero teise kollase sai ja platsilt lahkus. Liverpool hoidis seejärel edust kinni ja vormistas võõrsil 2:1 võidu.

Liverpooli peatreener Arne Slot ütles, et väravalööjast Isaki kohta saab infot lähipäevil. "Peame ära ootama. Aga see ei ole üldiselt hea märk, kui mängija ei saa pärast värava löömist kuidagi jätkata," ütles Slot.

Liverpool on pidanud tänavu niigi hulganisti takistusi ületama ja peatreener peab nüüd vähemalt mõneks ajaks leidma asenduse mängijale, kes pidi sel hooajal rünnakul suurt rolli mängima. Samas on alates 30. novembrist käsil kaotuseta seeria, mille jooksul on teenitud Premier League'is kolm ja Meistrite liigas üks võit. Liigatabelis jätkatakse 29 punktiga viiendal real.

"Päris uskumatu, aga üheksa mängijaga vastane mängis üheksast lisaminutist kaheksa ja pool palliga. Sa ei oota seda ja see ongi ehe näide meie hooajast," lisas peatreener. "Vajame veel mõnda võitu, et oleks ruumi selliste tagasilöökidega kohaneda. Viimased kümme minutit jäävad meelde, aga esimesed 90 minutit olid ilusamad."

Liigatabeli tippu kerkis taaskord Londoni Arsenal, kes alistas võõrsil Evertoni 1:0 ja on kogunud 39 punkti. Manchester City lõi koduväljakul West Hamile kolm vastuseta väravat ja jääb Arsenalist kahe punkti kaugusele (37 p). Kolmandal tabelireal on 33 punktiga Aston Villa, kellele järgneb viimasel Meistrite liiga kohal asetsev Chelsea, kes mängis laupäeval Newcastle'iga välja 2:2 viigi. Nii Chelsea'l kui Liverpoolil on aga 29 punkti.

Pühapäeval lähevad vastamisi Aston Villa ja Manchester United, 17. mänguvoor lõppeb esmaspäeval Fulhami ja Nottinghami vastasseisuga.

Tulemused:

Bournemouth - Burnley 1:1

Brighton - Sunderland 0:0

Wolverhampton - Brentford 0:2

Leeds - Crystal Palace 4:1