ManU ja Bournemouth lõid trilleris kaheksa väravat

Manchester United ja Bournemouth pidasid esmaspäeval Inglismaa jalgpalli kõrgliigas maha kaheksaväravalise lahingu, mis lõppes viigiga.

Old Traffordil enam kui 75 000 pealtvaataja ees toimunud mängus avas skooris võõrustaja, kui Amad Diallo 13. minutil Unitedi juhtima viis. 40. minutil jõudis Bournemouth Antoine Semenyo viigini, aga pausile mindi siiski võõrustaja juhtimisel, kui Casemiro lisaminutitel peaga palli väravasse lõi.

Külalised tulid riietusruumist välja suurepärase hooga ning Evanilson suutis teise poolaja esimesel minutil viigistada ning Marcus Tavernier paugutas 52. minutil karistuslöögist palli kenasti Unitedi väravavõrku.

United ei jäänud aga vastust võlgu: Bruno Fernandes viigistas 77. minutil täpse karistuslöögiga seisu, kaks minutit hiljem viis Matheus Cunha võõrustaja taas juhtima.

Mõlemad meeskonnad said ka pärast seda omajagu võimalusi, kõige parem neist vast normaalaja kümnendal üleminutil, kuid Unitedi puurilukk Senne Lammens tõrjus pingilt sekkunud Bournemouthi ründaja David Brooksi löögi ning suurepärane kohtumine lõppes 4:4 viigiga.

Manchesteri klubi on tänavu kogunud seitse võitu ja viis viiki, 26 punktiga jätkatakse kuuendal tabelireal. Bournemouth on viie võidu ja kuue viigiga 13. kohal, aga jääb Unitedist vaid viie punkti kaugusele (21 p). Tipus jätkab 36 punkti kogunud Arsenal, kellele järgnevad Manchester City (34 p), Aston Villa (33 p), Chelsea (28 p) ja Crystal Palace (26 p).

