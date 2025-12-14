X!

Rekordilise väravasöödu andnud Salah lahkus platsilt valju aplausi saatel

Jalgpall
Mo Salah
Mo Salah Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Egiptlane Mo Salah pääses laupäeval taas Liverpooli eest platsile ning aitas klubil kodupubliku ees 2:0 võidu pälvida.

Liverpool läks Brightoni vastu juhtima juba 46 sekundit pärast avavilet, kui Hugo Ekitike Inglismaa kõrgliiga hooaja kiireima värava lõi. 26. minutil oli peatreener Arne Slot sunnitud Joe Gomeze vigastuse tõttu vahetuse tegema ja juhendaja otsustas platsile saata klubi legendi Mo Salah.

33-aastane Salah võeti novembri lõpus algkoosseisust ning sekkus 3. detsembril pingilt, aga ei pääsenud 6. detsembril üldse väljakule. Pärast seda rääkis egiptlane meediale, et tundis end "bussi ette visatuna" ja lisas, et "keegi" klubist ei soovi tema jätkamist. Samuti mainis ta, et hetkeseisuga ta peatreener Slotiga ei suhtle. Slot jättis egiptlase selle peale Meistrite liiga kohtumises Milano Interiga sootuks koosseisust välja, kuid mehed rääkisid enne nädalavahetust asjad klaariks.

Liverpool jätkas ründamist ning jõudis teist korda kohale 60. minutil, kui avavärava autor Ekitike kerkis Salah' antud nurgalöögiks kõige kõrgemale ja suunas palli peaga väravasse. Egiptlane püstitas selle väravasööduga uue Premier League'i rekordi ning on oma karjääri jooksul olnud osaline 277 värava löömises (188 tabamust, 89 söötu), möödudes sellega legendaarsest Wayne Rooneyst.

Rohkem väravalisa ei sündinudki ning Liverpool pälvis koduväljakul 2:0 võidu. Viimasena lahkus väljakult aktiivse mängu teinud Salah, kes nautis Liverpooli fännide valju laulu ja aplausi.

Egiptlane ise meediaga rääkima ei kippunud, kuid peatreener Slot ütles, et ootab dünaamilist ründajat koondisepausilt tagasi. "Mul ei ole mingit probleemi lahendada, ta on minu silmis nagu iga teine mängija. See, millest me omavahel rääkisime, jääb meie vahele. Ta oli koosseisus tagasi ja me vajasime teda," ütles Slot.

Teised tulemused:
Chelsea - Everton 2:0
Burnley - Fulham 2:3
Arsenal - Wolverhampton 2:1

Toimetaja: Kristjan Kallaste

