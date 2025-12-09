X!

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

Jalgpall
Bruno Fernandes (paremal).
Bruno Fernandes (paremal). Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 15. vooru viimases mängus teenis võidulisa Manchester United, kes sai võõral väljakul 4:1 jagu Wolverhampton Wanderersist.

Man Unitedi kapten Bruno Fernandes viis omad 25. minutil juhtima, aga avapoolaja üleminutitel viigistas Jean-Ricner Bellegarde seisu 1:1-le.

Teise poolaja alguses taastas külaliste eduseisu Bryan Mbeumo ja kümme minutit hiljem suurendas Mason Mount vahe kaheväravaliseks. Lõppseisu vormistas 82. minutil Fernandes, kes realiseeris käega mängu eest antud penalti.

Hooaja seitsmenda võidu teeninud Man United asub liigatabelis 25 punktiga kuuendal kohal. Esiviisiku moodustavad Arsenal (33 punkti), Manchester City (31), Aston Villa (30), Crystal Palace (26) ja Chelsea (25).

Wolverhampton on ainus meeskond, kes ei ole suutnud veel võiduarvet avada. Punkte on neil vaid kaks ning eelviimasel kohal paiknevale Burnleyle kaotatakse kaheksa punktiga.

Toimetaja: Henrik Laever

