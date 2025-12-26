Operatsioonilaual käinud Neymar loodab MM-iks vormi saada

Santos oli tänavu Brasiilia kõrgliigas keerulises olukorras ning vajas hooaja lõpus võite, et vältida madalamasse liigasse langemist. Eesmärk sai täidetud ning viimases kolmes kohtumises löödi kõigis kolm vastuseta väravat.

Varasemalt oli juba teada, et Neymar vajab põlvevigastuse tõttu artroskoopiat, kui 33-aastane täht otsustas hooaja lõpuni mängida ja sai eelviimases mängus Juventude vastu hakkama ka kübaratrikiga. Pärast Cruzeiro alistamist teatas mängija ka ise, et heidab operatsioonilauale.

"Selle jaoks ma siia tulingi, tahtsin aidata nii palju kui saan. Viimased nädalad olid minu jaoks väga rasked," ütles Neymar pärast otsustavat võitu. "Aitäh kõigile, kes aitasid mul motivatsiooni hoida. Ilma teieta ei oleks ma suutnud läbi vigastuste mängida, põlv häiris mind väga. Nüüd pean puhkama ja siis teeme operatsiooni ära."

Jõulunädala alguses teatas Santos, et Neymari operatsioon möödus edukalt ning mängija loodab poole aastaga saavutada piisavalt hea vormi, et suvistel maailmameistrivõistlustel Brasiilia koondist aidata. Peatreener Carlo Ancelotti ütles detsembri alguses, et kaasab Neymari koosseisu ainult siis kui ta on vigastustest täielikult taastunud.

Brasiilia loositi USA-s, Kanadas ja Mehhikos toimuvaks MM-iks C-alagruppi, kus minnakse vastamisi Maroko, Haiti ja Šotimaaga.