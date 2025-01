Neymar siirdub Saudi Araabiast lapsepõlveklubisse

ESPN kirjutas esmaspäeval, et 2023. aastal Saudi Araabiasse kolinud Neymar ja koduklubi Al Hilal lõpetavad tema hiiglasliku lepingu, kuna brasiillane pole raskete vigastuste tõttu piisavalt väljakule pääsenud. Sama aasta sügisel vigastas ta raskelt oma põlve ning naases platsile mullu oktoobris, kuid vigastas siis reie tagalihast ja pole sellest ajast enam mänginud.

Tema leping Al Hilaliga kestab suve lõpuni, aga klubi ja mängija on väidetavalt otsustanud koostöö lõpetada. Neymar aga kaua tööta ei jääks, sest tema kasvatajaklubi Santos on valmis sõlmima endise tähega pooleaastase lepingu.

Tuntud jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano kirjutas, et kokkulepe Santosega on küll tehtud, kuid ESPN lisas, et Neymar ei loobu lepingust lihtsalt ning lahkumine tähendaks Al Hilalile väljaostu.

Neymar liitus Santosega 11-aastaselt ning sirgus Brasiilia klubis tõeliseks superstaariks. 2013. aastal liitus ta Barcelonaga, kus moodustas koos Lionel Messi ja Luis Suarezega ajaloolise ründekolmiku. 2017. aastal siirdus Neymar PSG-sse.