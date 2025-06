Neymar pikendas Santosega lepingut

33-aastane mängija naasis jaanuaris Brasiilia klubisse kuuekuulise lepinguga, kui Neymar ja tema senine koduklubi Al Hilal lõpetasid osapoolte kokkuleppel lepingu.

Neymar on Santose eest 243 mängus löönud 141 väravat ja andnud 69 resultatiivset söötu.

"Tegin otsuse ja kuulasin oma südant," ütles Neymar. "Santos ei ole lihtsalt minu meeskond, see on minu kodu, minu juured, ajalugu ja elu. Siin olin ma poiss, kellest sai mees ja mind armastatakse siin tõeliselt. Siin saan olla mina ise, tõeliselt õnnelik," lisas ta.

"Siin tahan ma täita unistused, mida ma veel täitnud ei ole. Ja miski ei saa mind peatada. Ma lähen, tulen tagasi ja jään. Siin, kus kõik algas ja kus see kunagi läbi ei saa," sõnas Neymar.

"See on ajalooline ja tähelepanuväärne päev Brasiilia jalgpalli jaoks, kingitus Santos FC fännidele," ütles klubi president Marcelo Teixeira. "See on väga oluline hetk. Me vajasime Neymarit nii väljakul kui ka väljaspool seda."