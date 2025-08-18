Rekordkaotus jättis Neymari pisaraisse: fännidel on õigus meid sõimata

Vasco lõi Brasiilia kõrgliiga 20. mänguvoorus võõrsil Santose vastu avapoolajal ühe värava, aga siis teise poolaja alguses kümne minutiga neli ning lisas seejärel veel ühe. Kaks väravat lõi Neymari kauaaegne koondisekaaslane Philippe Coutinho.

33-aastase Santose kapteni jaoks oli see profikarjääri suurimaks kaotuseks ning ka esimeseks korraks, kui Pele klubi kõrgliigamängus lubanud endale kuus väravat lüüa. Kuueväravaline kaotus maksis ühtlasi meeskonna senisele peatreenerile Cleber Xavierile töökoha.

"Mul on häbi, olen meie esituses äärmiselt pettunud," sõnas väljakult pisarais lahkunud Neymar. "Fännidel on igasugune õigus protesteerida, muidugi ilma vägivallata. Kui nad tahavad vanduda ja meid sõimata, on neil see õigus. Meie suhtumine oli kohutav. Pisarad tulid vihast - peame minema koju, ja mõtlema, kuidas edasi minna," lisas klubi kapten.

Santos on 19 mänguga kogunud 21, Vasco 18 mänguga 19 punkti ning koos teiste traditsiooniliste suurklubide Gremio ja Corinthiansiga ollakse paar punkti kõrgemal väljalangemistsoonist. 43 punktiga juhib tabelit Flamengo, nelja punktiga jääb neist maha Palmeiras.