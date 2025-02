Neymar võeti Santoses suure pidustusega vastu

Nädala alguses hakkas meedias levima info, et 32-aastane Neymar ja tema senine koduklubi Al Hilal lõpetavad osapoolte kokkuleppel lepingu. Koheselt ühendati ründaja oma lapsepõlveklubiga Santosega, kus Neymar rahvusvaheliselt tuntuks sai.

Kinnitus saabuski reedel ning mõned tunnid hiljem oli Vila Belmirol üle 20 000 fänni, kes võtsid Neymari pidulikult vastu. "Prints on naasnud!" teatas klubi.

Neymar's return to Santos is beautiful.



Every footballer should return to their childhood clubs before retirement.



"Ma olen väga õnnelik, meil on olnud koos nii palju häid hetki. Aga neid tuleb veel palju," ütles Neymar poolehoidjatele. "Olin veel jaanuaris Al Hilalis õnnelik, mu perel läks seal hästi. Aga mõned asjad juhtusid ja pidin otsuse tegema. Tundsin end treeningutel kurvalt ja asjad ei läinud hästi. Võimalus tagasi koju tulla tuli ette, ma ei mõelnud kaua."

Neymar liitus Santosega juba 11-aastaselt ja sirgus seal tõeliselt efektseks väravalööjaks. Oma karjääri jooksul on brasiillane mänginud Barcelonas ja Pariisis, kuid tunamullu siirdus ta hiiglasliku lepinguga Saudi Araabiasse, kus ta tõsiste vigastuste tõttu palju väljakul käia ei saanudki.

Kui dünaamiline ründaja kandis nooruses särki numbriga 11, siis nüüd on tema seljal 10 - klubilegendi Pele number. "Mul on suur au seda püha särki kanda. Luban, et teen kõik, et selle vääriline olla," ütles Neymar, kes lisas, et tema suurim eesmärk on Brasiiliaga maailmameistriks tulla.