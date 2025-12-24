Kadrina ja Haljala derbimäng tõi esiliigas saali ligi 2000 inimest

Eesti korvpalli esiliigas peeti jõulupühade eel kohtumine Kadrina Karude ja Haljala NGU vahel. Kadrina teenis kindla 92:66 võidu ja jätkab kolmandal kohal.

Teisipäeval Rakvere spordihallis toimunud Lääne-Virumaa derbi meelitas saali lausa 1918 pealtvaatajat. Suurele arvule aitas kaasa see, et sissepääs oli tasuta.

Kadrina tegi suure vahe sisse juba avapoolajal, kui võitis esimese veerandaja üheksa punktiga ning läks vaheajale juba 25-punktilises eduseisus. Kui Kadrina tabas mängu jooksul 15 kaugviset, siis Haljala sai oma 26 kaugviskest läbi rõnga vaid neli. Lauavõitlus kuulus Kadrinale 56:30.

Joonas Järveläinen viskas võitjate kasuks 28 punkti ja võttis seitse lauapalli, Sten Saaremäel lisas 15 punkti, kaheksa lauapalli ja viis resultatiivset söötu. Gert Kaldmäe panustas võitu 13 punkti ja seitsme lauapalliga. Haljala poolelt tegid kaks meest peaaegu täismängu, kui Taevon Lewis viskas 21 punkti ja Rain Veidemani arvele jäi 16 punkti.

Meeste esiliigas jätkavad 13 vooru järel tabeli tipus Rapla ja Paide, neist esimesel on 12 ja teisel 11 võitu. Kadrina Karud on üheksa võidu ja nelja kaotusega kolmandal kohal, Haljalal on seitse võitu ja kuus kaotust.