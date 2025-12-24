Asi püstitas Belgias punktirekordi, Bratkalt võimas kaksikduubel

Paljudel Euroopas mängivatel Eesti naiskorvpalluritel olid nädala lõpus veel viimased liigamängud enne jõulupühi. Kõige võimsamad individuaalsed esitused tegid Belgias oma senise parima mängu teinud Anna Gret Asi ning Suurbritannia kõrgliigas võimsa kaksikduubli kirja saanud Maaja Bratka. USA üliõpilasliigas NCAA naasis Anete Elisabeth Adler väikeselt vigastuspausilt kohe korraliku esitusega.

Belgia valitsev meister Castors Braine ja Anna Gret Asi tagasid möödunud nädalal Eurocupi play-off'i avaringi korduskohtumise kindla võiduga edasipääsu järgmisesse ringi. Võõrsil saadi numbritega 91:54 jagu poolakate Gdyniast. Nädal varem peetud avamängu oli Castors Braine võitnud numbritega 80:73.

Eestlanna teenis mänguaega 20 minutit ning kogus 11 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 3/5, vabavisked 2/2), 2 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, ja 3 isiklikku viga. Eurocupi 1/8-finaalis läheb Castors Braine vastamisi järgmise Poola klubiga Lublin. Avakohtumine peetakse jaanuari keskel Belgias.

Eurosarjas on eestlanna senise 8 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 19,4 minutit, 5,5 punkti, 1,5 lauapalli, 1,4 resultatiivset söötu, 1,0 vaheltlõiget ja 1,6 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 45%, kolmestel 20,7% ja vabavisetel 80%.

Belgia naiste kõrgliigas teenisid Asi ja Castors Braine (11-1) võidulisa, kui numbritega 80:48 mängiti võõrsil üle LDP Donza (6-5) naiskond. Eestlanna viibis platsil 25 minutit ning kogus selle ajaga üleplatsinaisena 22 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 5/7, vabavisked 1/1), 4 lauapalli, Ühe resultatiivse söödu, 3 vaheltlõiget, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

23-aastane Asi on Belgia kõrgliigas senise 12 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 21,8 minutit, 10,4 punkti, 2,5 lauapalli, 3,1 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget ja 1,7 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 46,2%, kolmestel 41,2% ja vabavisetel 58,3%.

Liigatabelis on Castors Braine (11-1) 12 tiimi konkurentsis teisel real, liidrikohal on kaotuseta jätkav Kangoeroes'i (11-0) naiskond. Järgmisena võõrustab Castors Braine (11-1) koduväljakul Waregemi (3-9) naiskonda.

Eesti korvpallikoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk ja tema tänavune kodunaiskond Bydgoszcz (4-7) pidid lõppenud nädalal kodusaalis vastu võtma kaotuse, kui numbritega 71:90 jäädi alla Toruni (6-5) naiskonnale. Eestlanna viibis platsil 32 minutit ning sai selle ajaga kirja 10 punkti (kahesed 1/4, kolmesed 2/4, vabavisked 2/6), 6 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, 4 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.

33-aastane Pokk on seni Poola kõrgliigas 11 mänguga kirja saanud keskmiselt 31,2 minutit, 9,7 punkti, 6,5 lauapalli, 2,5 resultatiivset söötu ja 2,1 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 39,6%, kolmestel 33,9% ja vabavisetel 63,2%. Liigatabelis on Bydgoszcz (4-7) 12 naiskonna hulgas hetkel 9. positsioonil.

Rootsi kõrgliiga valitsev meister Lulea Basket (11-1) ja Kadri-Ann Lass möödunud nädalal võistlusmängus platsil ei käinud ning peavad oma järgmise kohtumise alles jaanuari alguses, kui külla sõidetakse AIK Basketile (9-4).

29-aastane Lass on senise 11 mänguga Rootsi kõrgliigas keskmiselt kirja saanud 27,8 minutit, 12,5 punkti, 6,2 lauapalli, 3,5 resultatiivset söötu, 1,1 vaheltlõiget ja 1,2 viskeblokeeringut. Tema visketabavused on olnud kahestel 50,5%, kolmestel 33,3% ja vabavisetel 63,6%.

Suurbritannia kõrgliigas said Maaja Bratka ja Manchester Basketball (2-4) võidulisa, kui kodusaalis mängiti tulemusega 82:74 üle Oaklands Wolves (3-3). Eestlanna teenis mänguaega 33 minutit ning sai oma naiskonna parimana kirja 23 punkti (kahesed 6/12, kolmesed 2/5, vabavisked 5/6), 13 lauapalli (neist 5 ründelauas), 2 vaheltlõiget, ühe viskeblokeeringu, 4 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

33-aastane Bratka on Suurbritannia kõrgliigas senise 6 matšiga kogunud keskmiselt 30,3 minutit, 14,2 punkti, 7,8 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget, 1,3 viskeblokeeringut ja 1,8 pallikaotust mängus. Tema visketabavused on olnud kahestel 48,1%, kolmestel 31,6% ja vabavisetel 94,4%.

Portugali korvpalli kõrgliigas teenisid Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (6-6) lõppenud nädalal võidulisa, kui kodusaalis mängiti tulemusega 91:89 üle Sanjoanense (3-9) naiskond. Eesti koondislasest tagamängija teenis mänguaega 26 minutit ning kogus 9 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/4, vabavisked 2/2), ühe lauapalli ja 2 resultatiivset söötu.

Nädala alguses 27. sünnipäeva tähistanud Kosareva on Portugali kõrgliigas senise 12 kohtumisega kogunud keskmiselt 29,3 minutit, 10,6 punkti, 2,5 lauapalli, 2,1 resultatiivset söötu, 0,8 vaheltlõiget ja 2,4 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 49,1%, kolmestel 23,5% ja vabavisetel 68,2%.

Itaalia tugevuselt teises liigas teenisid Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (10-2) lõppenud nädalal võidulisa, kui võõral väljakul alistati tulemusega 85:76 Viterbo (1-11) naiskond. Eestlannast tagamängija arvele kanti 28 minutiga 8 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/5, vabavisked 3/4), 3 lauapalli, 7 resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, 3 pallikaotust ja ühe isikliku vea.

25-aastane Teder on Itaalia esiliigas senise 12 mänguga kogunud keskmiselt 22 minutit, 10,3 punkti, 3,3 lauapalli, 4,7 resultatiivset söötu, 1,9 vaheltlõiget ja 3,3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 52,8%, kolmestel 37,5% ja vabavisetel 78,6%.

Boston University Terriers (4-7) ja Anete Elisabeth Adler katkestasid lõppenud nädalal nelja mängu pikkuseks veninud kaotusteseeria, kui numbritega 103:32 alistati Maine-Fort Kent. Eelmises mängus väikese trauma tõttu platsi kõrvale jäänud eestlanna oli tagasi ning kogus 18 minutiga 16 punkti (kahesed 7/11, vabavisked 2/4), 4 lauapalli, 5 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget ja 2 viskeblokeeringut.

22-aastane Anete Elisabeth Adler on Bostoni ülikooli eest tänavu senise 10 mänguga kogunud keskmiselt 25,6 minutit, 12,2 punkti, 4,9 lauapalli, 1,7 resultatiivset söötu, 0,6 vaheltlõiget, 1,6 viskeblokeeringut ja 2,3 pallikaotust. Tema visketabavus väljakult on olnud 45,8% ning vabavisetel 77,4%.

Washington State Cougars (1-12) ja Keandra Koorits jätkasid oma keerulist hooaega kahe kaotusega ning nende praegune kaotusteseeria pikenes kuuele mängule. Esmalt jäädi numbritega 65:74 alla Seton Hallile (7-4). Eestlanna kogus 35 mänguminutiga oma naiskonnas paremuselt teisena 14 punkti (kahesed 4/9, kolmesed 2/6), 6 lauapalli, 2 resultatiivset söötu ja 2 isiklikku viga.

Nädala teises kohtumises kaotati 62:67 Penn'ile (8-3). Koorits kogus 25 minutiga 8 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 1/3, vabavisked 1/1), 2 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja 2 isiklikku viga. 20-aastane Keandra Koorits on Washington State'i eest tänavuse senise 13 mänguga kogunud keskmiselt 21,8 minutit, 7,5 punkti, 2,9 lauapalli, 1,0 resultatiivset söötu ja 1,2 pallikaotust. Tema visketabavus väljakult on olnud 32,7% (sealhulgas kolmestel 16,7%) ning vabavisetel 88,9%.

Morehead State (4-8) ja Marie Anette Sepp pidid lõppenud nädalal samuti mõlemas oma matšis vastaste paremust tunnistama ning nende kaotusteseeria läks kolmele mängule.

Esmalt jäädi numbritega 63:76 alla Little Rock'ile (4-7). Eestlanna sai 33 minutiga kirja 12 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/3, vabavisked 1/2), 4 lauapalli, 3 resultatiivset söötu, 4 pallikaotust ja 3 isiklikku viga. Teises kohtumises kaotati 59:78 Southern Indianale (8-2). Sepp kogus 27 minutiga ühe punkti (kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), 2 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe viskeblokeeringu, 4 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.

23-aastane Marie Anette Sepp on Morehead State'i eest senise 12 mänguga kogunud keskmiselt 32,5 minutit, 10,3 punkti, 4,3 lauapalli, 5,5 resultatiivset söötu, 0,8 vaheltlõiget ning 3,3 pallikaotust. Tema visketabavus väljakult on olnud 40% (sealhulgas kolmestel 20,5%) ning vabavisetel 51,2%.

Columbia Lions (8-4) ja Marta Eleri Jaama teenisid lõppenud nädalal tabelisse neljanda võidu järjest, kui tulemusega 70:65 mängiti üle UTSA (5-6). Eestlanna hankis ühe mänguminutiga ühe lauapalli ning tegi ühe pallikaotuse. Idaho Vandals (9-4) ja Kätlin Kangur said oma nädala ainsas kohtumises 91:63 jagu Western Oregonist. Eestlanna kogus 11 mänguminutiga 3 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), 3 lauapalli, 3 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget ja ühe isikliku vea.

Chipola College (13-0) ja Sille-Liis Mölder jätkasid NJCAA sarjas edukalt, kui nädalaga lisati oma saldosse järjekordsed kaks võitu. Esmalt alistati numbritega 63:56 College of Southern Idaho. Eestlanna kogus 4 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 0/1), 2 lauapalli ja ühe isikliku vea. Nädala teises mängus saadi tulemusega 93:35 jagu Enterprise State Community College'ist. Mölderi kontole kogunes 16 punkti (kahesed 8/12, kolmesed 0/3), 8 lauapalli, 6 korvisöötu, 3 vaheltlõiget ja üks viskeblokeering.