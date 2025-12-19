Tšehhi sai mäesuusatamise MK-sarjas ajaloolise võidu

27-aastane Zabystran läbis raja ajaga 1.24,86, millega edestas MK-sarja kindlat üldliidrit Marco Odermatti 0,22 sekundiga. Kolmas oli itaallane Giovanni Franzoni (+0,37). Päev varem Val Gardenas toimunud kiirlaskumise võitis Odermatt, Zabystran oli neljapäeval 32.

"See oli ülikiire laskumine," sõnas Tšehhi mäesuusaajalugu teinud Zabystran. "Eile sain 32. koha ja mõtlesin, et mul on täna võimalik võidelda koha eest esimese 30 seas. Siin nägin rohelist tuld - hullumeelne! Mõtlesin, et TOP20 või TOP30 oleks minu jaoks okei, aga esimene koht on imeilus; hullumeelne."

Kaks aastat tagasi taliuniversiaadil Lake Placidis kaks kuldmedalit võitnud Zabystran on MK-sarjas teinud 40 starti, aga oli vaid korra varem 15 parema sekka mahtunud. MK-sarja üldliidrina jätkab Odermatt, kes on kogunud 685 punkti; Henrik Kristoffersen on teine 302 punktiga.