Marco Odermatt küündis Alberto Tomba saavutuseni

28-aastane Odermatt võitis võistluse ajaga 1.24,48 ning edestas koondisekaaslast Franjo von Allmeni (+0,15) ja itaallast Dominik Parist (+0,19).

Tegemist oli Odermatti karjääri 50. MK-etapivõiduga ja vastavas arvestuses kerkis ta Tomba kõrvale. Meestest jäävad ettepoole vaid rootslane Ingemar Stenmark (86) ning austerlased Marcel Hirscher (67) ja Hermann Maier (54).

Odermatt jätkab üsna kindlalt ka MK-sarja üldliidrina. Tal on hetkel koos 605 punkti ehk rohkem kui kaks korda enam kui paremuselt teisel mehel Henrik Kristoffersenil (Norra; 302).

Neljapäeval järgnesid esikolmikule prantslased Nils Allegre (+0,23) ja Nils Alphand (+0,27) ning itaallased Florian Schieder (+0,57), Mattia Casse (+0,67) ja Giovanni Franzoni (+0,74).

Võistlusel tegi kaasa ka eestlane Juhan Luik, kes piirdus 62 lõpetaja seas 61. kohaga (+3,93). Samas tuli tal startida kõige viimasena.

Juba laupäeval toimub Val Gardenas veel üks kiirlaskumine, kuid enne seda on reedel kavas ka ülisuurslaalom.