"Spordipühapäevas" võetakse luubi alla tänavu ilmunud spordiraamatud

Eesti-Läti korvpalliliiga on jõudnud poolele teele. Tartu jätkab täiseduga, TalTech on jalad alla saanud, Kalev/Cramo aga taarub omasoodu edasi. Kas võimuvahetus on õhus ja mida oodata teistelt Eesti klubidelt?

Traditsiooniliselt ilmub jõulude ajal poelettidele palju uut kirjandust, sealhulgas ka spordiraamatuid. Mida tänavusest saagist esile tõsta?

Saade portreteerib jalgratturit Taavi Kannimäed, kes sõlmis 34-aastaselt elu esimese profilepingu. Miks ta sportlase kohta kõrges eas sellise sammu astus?

"Spordipühapäev" on Vikerraadio eetris pühapäeval kell 18.15, saatejuht on Ivar Lepik.