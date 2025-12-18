34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

Kannimäe alustab profikarjääri täiskohaga töö kõrvalt vanuses, mil paljud sportlased karjääri juba lõpetavad. Jaanuaris liitub Kannimäe Eesti ainsa kontinentaalmeeskonnaga. "Kõik muud elus tehtud sammud on nüüd lõpuks siis sinna välja viinud, et ma alles 34-aastaselt oma lepingu sain," kommenteeris ta ise ERR-ile.

"Kas ma seda nüüd varasemalt pikemalt taotlenud olen või kuskil uste taga kraapimas käinud - ei. Ma ei ole osanud seda võib-olla tahta. Aga kuna praegu selline füüsiline võimekus on olemas ja Mihkel Räime poolt selline pakkumine tuli, siis ma kindlasti ei saanud sellest loobuda."

Jaanuaris ootab Kannimäed ees karjääri esimene UCI tasemel velotuur Indias. Kuigi kuum kliima ja ajavahe on tema jaoks uus kogemus, suhtub Kannimäe eelseisvasse väljakutsesse positiivselt.

"Kuna ma Euroopa liidust üldse pole väljas käinud ja algselt võtame suuna Hiina ja sealt edasi Indiasse, siis see on minu jaoks täiesti uus maailm."

Ta tunnistab mõningat elevust. "Negatiivset ärevust pole üldse. Kui ma muidu sellistel grupisõitudel olen osalenud, on selline närvinoot ikka õhus, aga praegu on ikka elevus."

Lisaks Taavi Kannimäele kuulub Eesti ainsasse profimeeskonda veel viis eestlast.