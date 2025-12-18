X!

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

Jalgrattasport
Foto: ERR
Jalgrattasport

34-aastaselt oma esimese profilepingu sõlminud Taavi Kannimäe on Eesti ainsa profimeeskonna Quick Pro Team kuues eestlasest rattur.

Kannimäe alustab profikarjääri täiskohaga töö kõrvalt vanuses, mil paljud sportlased karjääri juba lõpetavad. Jaanuaris liitub Kannimäe Eesti ainsa kontinentaalmeeskonnaga. "Kõik muud elus tehtud sammud on nüüd lõpuks siis sinna välja viinud, et ma alles 34-aastaselt oma lepingu sain," kommenteeris ta ise ERR-ile.

"Kas ma seda nüüd varasemalt pikemalt taotlenud olen või kuskil uste taga kraapimas käinud - ei. Ma ei ole osanud seda võib-olla tahta. Aga kuna praegu selline füüsiline võimekus on olemas ja Mihkel Räime poolt selline pakkumine tuli, siis ma kindlasti ei saanud sellest loobuda."

Jaanuaris ootab Kannimäed ees karjääri esimene UCI tasemel velotuur Indias. Kuigi kuum kliima ja ajavahe on tema jaoks uus kogemus, suhtub Kannimäe eelseisvasse väljakutsesse positiivselt.

"Kuna ma Euroopa liidust üldse pole väljas käinud ja algselt võtame suuna Hiina ja sealt edasi Indiasse, siis see on minu jaoks täiesti uus maailm."

Ta tunnistab mõningat elevust. "Negatiivset ärevust pole üldse. Kui ma muidu sellistel grupisõitudel olen osalenud, on selline närvinoot ikka õhus, aga praegu on ikka elevus."

Lisaks Taavi Kannimäele kuulub Eesti ainsasse profimeeskonda veel viis eestlast.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

16.12

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

11.12

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

11.12

Rekordilist võitu jahtiv Roglic jätab Tour'i vahele

06.12

Taaramäe ja Oras pälvisid Rwandas kaheksanda koha

05.12

Taaramäe rattal purunes rehv ka Rwanda Epicu neljandal etapil

04.12

Taavi Kannimäe sõlmis 34-aastasena esimese profilepingu

04.12

Eestlasi saatis Rwanda Epicu kolmandal etapil ebaõnn

03.12

Taaramäe ja Oras hoiavad Rwanda Epicul kuuendat kohta

01.12

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

30.11

Eesti koondis alustas harrastusratturite MM-i cyclo-crossis võidukalt

27.11

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

23.11

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

21.11

Austa läbis Šveitsis treenerikoolituse ja jõudis võistlustel pjedestaalile

18.11

Eesti noor- ja harrastusratturid püüdsid cyclo-crossi EM-il kõrgeid kohti

15.11

Puhu kaitses cyclo-crossi harrastajate EM-tiitlit, kulla võitis ka Kuldkepp

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

13.11

Arizonas avati unikaalne velodroom

04.11

Tartus avatakse neljapäeval Eesti unikaalseim rattapark

03.11

Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

sport.err.ee uudised

18.12

Suri tuntud Norra jalgpallitreener Age Hareide

18.12

Üleplatsimees Böckler aitas Krosno hooaja teise võiduni

18.12

34-aastaselt profiks saanud Kannimäed ootab esimene velotuur uue tiimiga

18.12

Eesti karikafinalistid peavad kiirelt kohanema harjumuspäratu saaliga

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

18.12

Chukavin tuli esimest korda Eesti meistriks Uuendatud

18.12

ETV spordisaade, 18. detsember

18.12

Brent Lepistu lahkub Levadiast

18.12

Norra mäesuusataja sai Val Gardenas kõva matsu

18.12

Aet Kiisla valiti Eesti esindajana maailma ultrajooksuliidu komisjoni

18.12

Meentalo sai rennisõidu MK-etapil 15. koha

18.12

Hispaania ja Argentina selgitavad märtsis Finalissima võitja

18.12

Laura Maasik võitis Malaga poolmaratoni

18.12

Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe Uuendatud

18.12

Marco Odermatt küündis Alberto Tomba saavutuseni

18.12

Kaks väravat visanud Aho aitas Hurricanesi viienda järjestikuse võiduni

18.12

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

18.12

KooKoo kaotas Rooba endisele koduklubile

18.12

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

18.12

Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo