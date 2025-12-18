Kristin Lätt proovib kätt kommentaatorina

Kettagolfi profiturnee teatas ühismeediasse postitatud avalduses, et kahekordne maailmameister Lätt kommenteerib järgmisel aastal Disc Golf Networki otseülekandeid kolmelt võistluselt – Rootsi lahtistelt, Ale lahtistelt ja Euroopa lahtistelt. Neist viimased peetakse juuni keskel Tallinnas.

Septembri keskel teatas Lätt ühismeedias, et taandub määramata ajaks tippspordist. Lätt kirjutas oma Facebooki postituses, et tal oli juba enne käimasolevat hooaega tõsine kõhklus, kas profituuril üldse osaleda, sest eraelus olid keerulised ajad. "Lootsin, et suudan need mured kõrvale jätta, aga lõpuks pidin silmitsi seisma mitme vigastuse ja ärevusega. See pani mind mõistma, et mul ei ole praegu jaksu samas tempos jätkata."