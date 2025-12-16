X!

Eesti vutikoondise kaitsja karjäär jätkub Šotimaal

Jalgpall
Vaata galeriid
4 pilti
Jalgpall

Šotimaa jalgpalli kõrgliigaklubi Kilmarnock sõlmis lepingu seni Tallinna FCI Levadiat esindanud Eesti koondise äärekaitsja Michael Schjönning-Larseniga.

24-aastane eestlane lõi Kilmarnockiga käed pooleteiseks hooajaks ehk 2027. aasta maini. Ta saab uut koduklubi esindama hakata 1. jaanuarist, mil üleminekuturg ametlikult avaneb.

"Taanis sündinud ja Eesti täiskasvanute koondisesse kuuluv Michael on tuntud oma kiiruse, mitmekülgsuse ja võime poolest panustada meeskonna esitusse väljaku mõlemas otsas," kirjutati Kilmarnocki teates.

Varem ka Flora süsteemi kuulunud ja enne 2023. aastal Levadiaga liitumist kolm hooaega FC Kuressaare särki kandnud Schjönning-Larsen pidas mullu klubi särgis 31 liigamängu ja jagas kaheksa resultatiivset söötu.

Eesti täiskasvanute koondises on tema kaukas 18 kohtumist ja kaks tulemuslikku söötu, millest üks sündis tänavu juunis MM-valikmängus Iisraeliga.

Tema uus koduklubi hoiab Šotimaa kõrgliigas tosina meeskonna konkurentsis 17 mängust kogutud 12 punktiga eelviimast kohta. Teoreetiliselt võib Schjönning-Larsen debüteerida 3. jaanuari kodumängus Hibernianiga.

Toimetaja: Siim Boikov

premium liiga

jalgpalliuudised

16.12

Eesti vutikoondise kaitsja karjäär jätkub Šotimaal

16.12

Ballon d'Ori võitja Dembele pälvis ka FIFA tunnustuse

16.12

PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

16.12

EJL-i jalgpallihall saab 12 aasta järel uue kunstmurukatte

16.12

Itaaliasse siirdunud eestlannad alustasid kaotusega

16.12

Kalevi spordihallis algab kahe nädala pikkune jalgpalli aastalõputurniir

16.12

ManU ja Bournemouth lõid trilleris kaheksa väravat

15.12

Alliku ja Zenjov jätkavad Floras veel vähemalt ühe hooaja

15.12

Levadia täiendas kaitseliini Eesti koondislasega

15.12

Jalgpalli naiste meistriliigaga liitub kaks uut klubi

sport.err.ee uudised

16.12

Keila KK sai tabelisse kolmanda võidu

16.12

TalTech/Alexela võitis eurosarjas kolmanda mängu järjest

16.12

Margareth Olde kaitses Eesti malemeistri tiitlit

16.12

Langerbauril nappis puhkeaega, Lisovskaja võistles haiguse pealt

16.12

EOK läheb järgmisele aastale vastu ajaloo suurima eelarvega Uuendatud

16.12

ETV spordisaade, 16. detsember

16.12

Eesti vutikoondise kaitsja karjäär jätkub Šotimaal

16.12

Ballon d'Ori võitja Dembele pälvis ka FIFA tunnustuse

16.12

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

16.12

Laane söödud aitasid koduklubi võiduni

16.12

Mahomesi operatsioon läks korda, tagasitulek nõuab vaeva

16.12

M-Sport edutas koosseisu veel ühe iirlase

16.12

Suurturniiril debüteerinud Soome nooleviskaja andis eepilise lahingu

16.12

Läti ja Soome soovivad taas ühiselt MM-i võõrustada

16.12

Vihane nooleviskaja peksis MM-il rusika katki

16.12

Tiitlikaitsja Panthers jätkas Florida derbis võidukat hoogu

16.12

PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

16.12

Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused jäävad taaskord ära

16.12

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

16.12

Vormeli MM-sari naaseb 2027. aastast Portugali

loetumad

15.12

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

16.12

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

16.12

Flagg võttis LeBronilt rekordi, aga Jazz teenis Markkaneni juhtimisel võidu

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

16.12

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

16.12

Kahevõistluse Eesti meistrivõistlused jäävad taaskord ära

16.12

PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

15.12

Kanter: noorsportlaste seas on tüdrukud viimased 20 aastat puhta vuugi teinud

16.12

Kodune padeliturniir toob platsile Kanepi ja Kontaveidi

15.12

Jüri Rooba: pikk töö noortega hakkab nüüd vilja kandma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo