Eesti vutikoondise kaitsja karjäär jätkub Šotimaal

24-aastane eestlane lõi Kilmarnockiga käed pooleteiseks hooajaks ehk 2027. aasta maini. Ta saab uut koduklubi esindama hakata 1. jaanuarist, mil üleminekuturg ametlikult avaneb.

"Taanis sündinud ja Eesti täiskasvanute koondisesse kuuluv Michael on tuntud oma kiiruse, mitmekülgsuse ja võime poolest panustada meeskonna esitusse väljaku mõlemas otsas," kirjutati Kilmarnocki teates.

Varem ka Flora süsteemi kuulunud ja enne 2023. aastal Levadiaga liitumist kolm hooaega FC Kuressaare särki kandnud Schjönning-Larsen pidas mullu klubi särgis 31 liigamängu ja jagas kaheksa resultatiivset söötu.

Eesti täiskasvanute koondises on tema kaukas 18 kohtumist ja kaks tulemuslikku söötu, millest üks sündis tänavu juunis MM-valikmängus Iisraeliga.

Tema uus koduklubi hoiab Šotimaa kõrgliigas tosina meeskonna konkurentsis 17 mängust kogutud 12 punktiga eelviimast kohta. Teoreetiliselt võib Schjönning-Larsen debüteerida 3. jaanuari kodumängus Hibernianiga.