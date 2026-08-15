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Eesti koondise äärekaitsja lõi Šotimaal teist mängu järjest värava

Jalgpall
Michael Schjönning-Larsen
Michael Schjönning-Larsen Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislane Michael Schjönning-Larsen lõi Šotimaal taas värava, kui tema koduklubi Kilmarnock alistas liigakarika kaheksandikfinaalis esiliigaklubi Ayri 3:2.

Viis päeva varem kuulsale Glasgow Celticule 1:5 kaotatud kõrgliigakohtumises Kilmarnocki auvärava löönud Schjönning-Larsen tegi reedel skoori 79. minutil.

Eesti koondise äärekaitsja tõusis ise pikalt palliga, kuni jõudis Ayri karistusala lähistele ning saatis siis madala löögi külalismeeskonna väravavahi selja taha. Schjönning-Larseni tabamus tõi tabloole 2:2 viigi, kümme minutit hiljem tagas Nicky Clescenco võõrustajatele 3:2 võidu ja edasipääsu.

Schjönning-Larseni ja Kilmarnocki jaoks jätkub Šotimaa liigahooaeg kahe nädala pärast kodumänguga Dundee Unitedi vastu.

Toimetaja: Anders Nõmm

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