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Schjönning-Larsen kostitas Celticut väravaga

Jalgpall
Michael Schjönning-Larsen.
Michael Schjönning-Larsen. Autor/allikas: Kilmarnock Football Club/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise äärekaitsja Michael Schjönning-Larsen lõi Šotimaa kõrgliiga teises voorus värava, kuid tema koduklubi Kilmarnock pidi tunnistama valitseva meistri Glasgow Celticu kindlat 5:1 paremust.

Kilmarnock oli avapoolajal hädas taanlasest ründaja Kasper Höghi ohjeldamisega. Högh lõi Celticu avavärava juba 2. minutil, jõudis uuesti sihile 33. minutil ja vormistas kübaratriki 35. minutil.

Kohe teise poolaja alguses skooris külaliste neljanda värava rootslasest ääreründaja Benjamin Nygren. Kilmarnockile pakkus veidi lohutust Schjönning-Larseni tabamus 56. minutil, aga 75. minutil vastas Celticu poolelt veel ühe väravaga Luke McCowan. Minut varem vahetati Schjönning-Larsen välja.

Kilmarnock on alustanud liigahooaega kahe järjestikuse kaotusega, avavoorus tuli neil võõrsil tunnistada St. Johnstone'i 4:3 paremust. Ülejärgmisel nädalavahetusel läheb Eesti koondislase tööandja kolmandas voorus vastamisi Hibernianiga.

Toimetaja: Henrik Laever

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