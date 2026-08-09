Schjönning-Larsen kostitas Celticut väravaga

Kilmarnock on alustanud liigahooaega kahe järjestikuse kaotusega, avavoorus tuli neil võõrsil tunnistada St. Johnstone'i 4:3 paremust. Ülejärgmisel nädalavahetusel läheb Eesti koondislase tööandja kolmandas voorus vastamisi Hibernianiga.

Kohe teise poolaja alguses skooris külaliste neljanda värava rootslasest ääreründaja Benjamin Nygren. Kilmarnockile pakkus veidi lohutust Schjönning-Larseni tabamus 56. minutil, aga 75. minutil vastas Celticu poolelt veel ühe väravaga Luke McCowan. Minut varem vahetati Schjönning-Larsen välja.

Kilmarnock oli avapoolajal hädas taanlasest ründaja Kasper Höghi ohjeldamisega. Högh lõi Celticu avavärava juba 2. minutil, jõudis uuesti sihile 33. minutil ja vormistas kübaratriki 35. minutil.

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