Schjönning-Larseni klubi sai penaltiseerias võidu

Kohtumise normaalaeg lõppes 0:0 viigiga ja vastavalt reeglitele asuti kohe lööma penalteid. Seejuures oli tegemist alles alagrupimänguga, sest Šotimaa liigakarikasarjas pallitakse kõigepealt viieliikmelistes gruppides.

Kilmarnock võitis seeria 4:2, kuigi nende esimene lööja Joe Hugill eksis. Järgmised neli meest olid aga täposed ja kuna pooled vastased eksisid, siis sellest piisas.

Schjönning-Larsen tegi kaasa kogu kohtumise, aga penaltiseerias viie esimese lööja hulka ei kuulunud.

Järgmisena mängib Kilmarnocki klubi laupäeval, 18. juulil Elgin Cityga.