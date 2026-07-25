Schjönning-Larseni klubi kaotas penaltiseeria, aga pääses edasi

Kilmarnock kogus nelja kohtumisega üheksa punkti, väravate vaheks jäi 2:0. Viieliikmelistest alagruppidest pääsevad kindlalt edasi kaheksandikfinaali ainult esikohatiimid, lisaks saavad edasi kaheksa alagrupi peale kokku kolm parimat teise koha satsi. Kilmarnock võitis oma grupi ühepunktilise paremusega Hamiltoni ja Raith Roversi ees.

Laupäeval tegi Kilmarnock (kõrgliiga) 0:0 viigi Peterheadiga (tugevuselt kolmas liiga) ning kaotas penaltiseeria 4:5. Eesti koondise äärekaitsja Schjönning-Larsen tegi täismängu, kuid penaltilööjate hulka ei kuulunud. Šotimaa liigakarika alagrupifaasis peetakse iga viigilise mängu järel penaltiseeria, mille võitmine annab ühe boonuspunkti, vahendab Soccernet.ee.

Michael Schjönning-Larseni koduklubi Kilmarnock lõi Šotimaa liigakarika alagrupifaasis nelja mänguga madalamate liigade vastastele ainult kaks väravat, aga saavutas ikkagi alagrupis esikoha.

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