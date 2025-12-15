HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

Eesti Olümpiakomitee avas esmaspäeval "Aasta sportlane 2025" rahvahääletuse, kus saab valida aasta naissportlase, meessportlase, võistkonna, treeneri, noorsportlase ja parasportlase. Hääletada on võimalik kuni 21. detsembri hilisõhtuni.

Esimest korda saab rahvas kaasa rääkida ka aasta parasportlase valikul. Eesti Olümpiakomitee asepresident Gerd Kanteri sõnul aitab see tõsta parasportlaste nähtavust.

"Aastaid on parasportlasi küll galal tunnustatud, kuid valik on tehtud väiksemas ringis ning laiem avalikkus teab neid sportlasi vähem. Rahvahääletus annab inimestele võimaluse parasportlasi paremini tundma õppida ja nende saavutusi väärtustada," ütles Kanter.

Kandidaadid kinnitas EOK sportlaskomisjon, mille esimees Allar Raja rõhutas hääletuse põnevust. "Iga Eestit kõrgel rahvusvahelisel tasemel esindav sportlane on tunnustust väärt, kuid nüüd on aeg selgitada välja need kõige-kõigemad. Mõtle, milline sportlane on sind tänavu kõige rohkem mõjutanud, ja anna oma hääl," sõnas Raja.

Võitjad selguvad rahvahääletuse, spordiajakirjanike ja spordialaliitude häälte liitmisel. Võrdse tulemuse korral saab tiitli sportlane, kes on saavutanud kõrgema koha spordiajakirjanike hääletusel.

Laureaadid tehakse teatavaks 28. detsembril Alexela kontserdimajas toimuval auhinnagalal "Spordiaasta tähed 2025", mida saab jälgida ka ETV vahendusel.

Eestis on aasta sportlasi valitud juba 94 aastat. 2024. aastal pälvisid tiitlid muuhulgas ujuja Eneli Jefimova (aasta naissportlane ja noorsportlane), tema treener Henry Hein (aasta treener), kümnevõistleja Johannes Erm (aasta meessportlane) ning kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill (aasta võistkond).