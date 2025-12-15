X!

FIDE leevendas piiranguid agressorriikide sportlastele

Rahvusvaheline maleliit (FIDE) otsustas pühapäeval tagasi võtta Venemaa ja Valgevene sportlased rahvusvahelistele võistkondlikele turniiridele.

Pühapäeval toimunud FIDE peaassambleel võeti vastu kaks eraldi resolutsiooni, millest ühe esitas Venemaa alaliit ja teise FIDE nõukogu. FIDE sõnul lähtuti mõlema resolutsiooni koostamisel rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) soovitustest. 

Venemaa alaliidu ettepanek, mis nõudis riiklike sümbolite taaslubamist kõikidel rahvusvahelistel võistlustel, kiideti heaks häälteenamusega 61-51, erapooletuks jäi 14 liikmesriiki.

Seejärel hääletati FIDE nõukogu ettepaneku üle, mis muuhulgas nõudis samuti riiklike sümbolite taaslubamist, kuid ainult noorte ja juunioride võistlusklassides. FIDE resolutsiooni poolt hääletas 69 liikmesriiki, 40 oli vastu ja 15 jäi erapooletuks.

Kahe näiliselt sarnase, kuid sisu poolest erineva resolutsiooni üle hääletamine tekitas kohalviibijate seas palju segadust. "See on nii traagiline olukord, et see oleks hirmnaljakas, kui teema ise poleks traagiline. On uskumatult muljetavaldav, et tipp-poliitik nagu Dvorkovitš (FIDE juht Arkadi Dvorkovitš - toim.) suudab teha nii banaalse protseduurilise vea. Ma ei saa aru, mida ma just pealt nägin," ütles NRK maleekspert Kristoffer Gressli.

Ka Norra alaliidu president Lasse Östebö Lövik tõdes, et ei saanud toimunust kuigi palju aru: "See on täiesti uskumatu. Kogu hääletus kujunes farsiks. Võtsime vastu kaks täiesti erinevat otsust. Mitte keegi ei tea, kumb resolutsioon hakkab kehtima ning Inglismaa alaliidu ettepanekut ei võetud isegi arutluse alla."

"See on kõige absurdsem lahendus, mida olen näinud. Eeldasime, et kaks ettepanekut pannakse omavahel vastamisi ja peale jääb see, mis saab rohkem poolthääli. Aga tuleb välja, et hoopis FIDE juhatus ise otsustab, mis on parim lahendus. Mõjub väga kummastavalt," lisas Lövik.

FIDE rõhutas hiljem avaldatud pressiteates, et pühapäevaste hääletuste tulemusena on Venemaa ja Valgevene võistkonnad nüüdsest taas lubatud FIDE korraldatud rahvusvahelistele võistlustele, Valgevenele seatud piirangud võistluste korraldamiseks tühistati ning noorte ja juunioride võistlustel lubatakse venelased ja valgevenelased koos lipu ja hümniga võistlema.

Täiskasvanute rahvusvahelistel võistlustel peavad venelased ja valgevenelased praegu veel võistlema neutraalsete sportlastena. FIDE lubas, et lõplik otsus selles küsimuses langetatakse pärast konsultatsioone ROK-iga.

Venemaa ja Valgevene olid rahvusvahelisest malest eemaldatud alates 2022. aastast, kui Venemaa alustas liitlase Valgevene toel sõjalist sissetungi Ukrainasse.

Toimetaja: Henrik Laever

