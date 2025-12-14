Spurs peatas karikavõistlustel Thunderi ja kohtub finaalis Knicksiga

Korvpalliliigas NBA selgusid öösel vastu pühapäeva hooajasisese karikaturniiri finalistid, kui San Antonio Spurs alistas võimsas hoos Oklahoma City Thunderi ja New York Knicks sai jagu Orlando Magicust.

Las Vegases toimunud poolfinaalis pääses valitsev NBA meister Thunder teisel veerandil kahel korral 16 punktiga juhtima, aga San Antonio lõpetas poolaja 13:9 spurdiga ning skooris kolmandal veerandil veel kümme vastuseta punkti, et kuuega juhtima minna.

Võimas Thunder püsis ikka mängus ja läks veel kolm minutit enne lõpusireeni ühega juhtima, kuid Spurs nõjatus seejärel suuresti Victor Wembanyama peale, kes kindlustas neile 111:109 (20:31, 26:18, 32:28, 33:32) võidu ja finaalikoha.

Säärevigastuse tõttu pea kuu aja pikkuse vigastuspausi teinud Wembanyama alustas pingilt, aga viskas 21 minutiga 22 punkti, millest 15 tulid otsustaval veerandil. Lisaks haaras prantslane üheksa lauda, pani kaks kulpi, jagas kaks korvisöötu ja tegi ühe vaheltlõike. "Kas üks mängija saab MVP ja aasta pingimängija auhinna korraga võita?" naeris Wembanyama pärast võitu.

Prantslane ei teinud seda mõistagi üksi ning ilma temata võitis Spurs üheksa mängu ja kaotas vaid kolm. Laupäevases poolfinaalis oli resultatiivseim 23 silma kogunud Devin Vassell, Stephon Castle ja De'Aaron Fox viskasid sarnaselt Wembanyamale 22 punkti.

Thunderi parim oli ei keegi muu kui Shai Gilgeous-Alexander, kelle arvele kogunes 29 punkti, viis korvisöötu ja neli lauapalli. Kaotusest hoolimata on Thunder suurepärases olukorras ja kuigi nende 16-mänguline võiduseeria sai lõpu, on nad 24 võidu ja kahe kaotusega ikkagi NBA-s kindel liider.

Pühapäeva öösel läheb Spurs finaalis vastamisi New York Knicksiga, kes alistas poolfinaalis Orlando Magicu 132:120 (33:36, 38:28, 29:28, 32:28). Jalen Brunson viskas võidumängus 40 punkti ja lisas kaheksa resultatiivset söötu, Karl-Anthony Towns lisas 29 punkti ja kaheksa lauapalli, OG Anunoby arvele jäi 24 silma.

"Kui sul on MVP auhinna kandidaat Jalen Brunson, teeb see kõigi töö lihtsamaks. Seda väärtuslikud mängijad teevadki," ütles Knicksi peatreener Mike Brown. "Ma ei ürita siin mingit kampaaniat teha, räägin lihtsalt tõtt. Ta pole piisavalt tunnustust saanud. Kui oled konverentsis esimene või teine ja kogud selliseid numbreid, siis su nimi peaks esimeste seas selles kategoorias jutuks tulema."

Orlando parim oli 26 punkti ja seitse korvisöötu kogunud Jalen Suggs, Paolo Banchero lisas 25 punkti ja kaheksa lauapalli.

Vegases peetav finaalmäng toimub Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva.