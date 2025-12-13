X!

Robin Kool juhtis tiimi teist korda sel hooajal Majori finaali

Robin
Robin "ropz" Kool Autor/allikas: theMAKKU/HLTV.org
Eesti e-sportlane Robin "ropz" ja tema meeskond Vitality teenisid Budapestis toimuval Counter-Strike 2 arvutimängu Major-taseme turniiril koha finaalis.

Suvel USA-s Austinis toimunud Major-turniiri võitnud Vitality kohtus Budapesti turniiri poolfinaalis Spiritiga ning jäi kaardil Mirage tagaajaja rolli, kuid suutis esimese vooru lisaaega viia. Seal võitis Vitality esimesest seitsmest raundist viis ning vormistas lõpuks 19:17 võidu.

Teiseks kaardiks oli Dust2, kus esimene poolaeg lõppes 6:6 viigiga. Teises pooles näitas Vitality aga võimu, kui võitis 6:8 kaotusseisust seitse punkti järjest, teenides kokkuvõttes 13:8 võiduga koha pühapäevases finaalis.

"Ropz" kõrvaldas mängu peale 46 vastast (20 headshot'i), lisaks sai ta kirja üheksa assist'i. Eestlane langes ise 31 korral, kokkuvõttes teenis ta reitinguga 1.34 mängu parima tiitli.

Vitality vastane selgub laupäeva hilisõhtul, kui teises poolfinaalis lähevad vastamisi FaZe Clan ja Natus Vincere.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Robin Kool juhtis tiimi teist korda sel hooajal Majori finaali

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

