Robin Kool juhtis tiimi teist korda sel hooajal Majori finaali

Eesti e-sportlane Robin "ropz" ja tema meeskond Vitality teenisid Budapestis toimuval Counter-Strike 2 arvutimängu Major-taseme turniiril koha finaalis.

Suvel USA-s Austinis toimunud Major-turniiri võitnud Vitality kohtus Budapesti turniiri poolfinaalis Spiritiga ning jäi kaardil Mirage tagaajaja rolli, kuid suutis esimese vooru lisaaega viia. Seal võitis Vitality esimesest seitsmest raundist viis ning vormistas lõpuks 19:17 võidu.

Teiseks kaardiks oli Dust2, kus esimene poolaeg lõppes 6:6 viigiga. Teises pooles näitas Vitality aga võimu, kui võitis 6:8 kaotusseisust seitse punkti järjest, teenides kokkuvõttes 13:8 võiduga koha pühapäevases finaalis.

"Ropz" kõrvaldas mängu peale 46 vastast (20 headshot'i), lisaks sai ta kirja üheksa assist'i. Eestlane langes ise 31 korral, kokkuvõttes teenis ta reitinguga 1.34 mängu parima tiitli.

Vitality vastane selgub laupäeva hilisõhtul, kui teises poolfinaalis lähevad vastamisi FaZe Clan ja Natus Vincere.