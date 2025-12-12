Keila kaotas Ventspilsis

Ventspils haaras kindla eduseisu esimese poolaja lõpuks ja teisel poolajal külalised enam mängu tagasi tulla ei suutnud. Märkimisväärne on vahe resultatiivsete söötude arvestuses: Ventspils tegi neid koguni 25, Keila vaid kuus.

Keila skoor oli suuresti Quion Burnsi peal, kes loopis 33 silma, tabades sealjuures 17 vabaviset. 18 punktiga panustas Jeremiah Paige. Võitjate parim oli 31 punktiga Arturs Ausejs, kuid Cameron Sheltoni nimele jäi kolmikduubel: 12 punkti, 12 lauapalli ja 12 resultatiivset söötu.

Keila jätkab hooaega kahe võidu ja 11 kaotusega, mis annab tabelis Läti Ülikooli (0-11) ees 13. koha. Järgmisena mängib Keila klubi teisipäeval, 16. detsembril võõrsil tabelinaaber Viimsiga (2-10).

Eesti-Läti liigat juhib täisedu 11 võiduga Tartu Ülikool Maks & Moorits. Järgnevad Riia Zelli (11-1) ja Riia VEF (11-2).