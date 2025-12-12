X!

Keila kaotas Ventspilsis

Korvpall
Quion Burns
Quion Burns Autor/allikas: Keila KK Basketball/Facebook
Korvpall

Keila KK jäi korvpalli Eesti-Läti liigas võõrsil alla Ventspilsile 93:117 (21:24, 20:35, 19:22, 33:36) ja sai tabelisse hooaja 11. kaotuse.

Ventspils haaras kindla eduseisu esimese poolaja lõpuks ja teisel poolajal külalised enam mängu tagasi tulla ei suutnud. Märkimisväärne on vahe resultatiivsete söötude arvestuses: Ventspils tegi neid koguni 25, Keila vaid kuus.

Keila skoor oli suuresti Quion Burnsi peal, kes loopis 33 silma, tabades sealjuures 17 vabaviset. 18 punktiga panustas Jeremiah Paige. Võitjate parim oli 31 punktiga Arturs Ausejs, kuid Cameron Sheltoni nimele jäi kolmikduubel: 12 punkti, 12 lauapalli ja 12 resultatiivset söötu.

Keila jätkab hooaega kahe võidu ja 11 kaotusega, mis annab tabelis Läti Ülikooli (0-11) ees 13. koha. Järgmisena mängib Keila klubi teisipäeval, 16. detsembril võõrsil tabelinaaber Viimsiga (2-10).

Eesti-Läti liigat juhib täisedu 11 võiduga Tartu Ülikool Maks & Moorits. Järgnevad Riia Zelli (11-1) ja Riia VEF (11-2).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

20:39

Keila kaotas Ventspilsis

10:08

Rockets jäi rabedas lõpplahenduses peale, Jokic tegi tõhusa esituse

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Viimsi vaatab tagsilöökide kiuste tulevikku: töötame, et teha samm edasi

11.12

NBA rekordit korranud Thunder pääses karikaturniiril poolfinaali

10.12

Suurorg naasis platsile, aga teistel eestlastel oli võidukam õhtu

10.12

TalTech sai kodupubliku ees Ogrest jagu, Viimsi ei saanud Valmierale vastu

10.12

Vaaksi kaugvisked kippusid mööda minema, aga võit tuli

10.12

Keila KK sai Eesti-Läti liigas võõrsilvõidu

10.12

NBA karikavõistlustel selgus esimese poolfinaali koosseis

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Keila jäi ENBL-i sarjas kindlalt alla Islandi klubile

09.12

Tass läheb operatsioonile ja ei saa ilmselt koondist valikmängudes aidata

09.12

Enden raamatust: siin on lood, mis võiksid olla huvitavad ka tavalugejale

09.12

Pokk oli Poolas omade resultatiivseim, Sepp hiilgas USA-s kolmikduubliga

videod

sport.err.ee uudised

20:39

Keila kaotas Ventspilsis

19:40

Eesti saalihokinaised said MM-il 12. koha

19:11

Eesti paarissprinterid piirdusid Davosis eelsõiduga

18:44

Jaapani suusahüppaja sai hooaja neljanda MK-etapivõidu

18:15

VIDEO | Stamkos viskas St. Louis Bluesi väravasse neli litrit

17:09

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

16:33

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

16:11

Tiitlit kaitsev Littler alustas võiduga leedulase üle, Läti mees ka edasi

15:56

Saalijalgpallikoondis sai teada vastased MM-valikturniiri eelringis

15:24

Märt Ibruse korvpallikommentaar: võlud ja valud

14:42

Lancia ralliauto rooli taha istuvad Rossel ja Grjazin

14:15

Ben Sulayem jätkab rahvusvahelise autoliidu juhtimist

13:58

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

13:45

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

13:07

Mistra võõrustab nädalavahetusel Balti liiga liidrit

loetumad

13:45

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

16:33

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

11.12

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

11.12

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

11.12

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse Uuendatud

00:07

Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

11.12

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

11.12

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

13:58

Suurepärasest Vonnist sai MK-sarja ajaloo vanim etapivõitja

11.12

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo