Seksuaalses kuriteos kahtlustatav on judotreener

Politseiauto
Politseiauto Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Ida-Virumaal lapsega sugulise iseloomuga teo toimepanemise kahtlustusega kinni peetud 55-aastane mees on ERR-i andmetel judotreener.

Politsei palub kõigil, kel on vähemgi kahtlus, pöörduda politseisse ja sellest politseid teavitada. Ida prefektuuri lastekaitse grupijuhi Jelena Roosi sõnul tegeletakse praegu konkreetse juhtumi kontrollimisega, aga kuna ohvreid võib olla veel, siis keskendutakse ka nende tuvastamisele.

ERR uuris tekkinud olukorra kohta ka judoliidust, kelle sõnul võivad nad kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal, kuid praegu neil selleks luba ei ole.

ERR proovis kolmapäeval ühendus saada ka kahtlustatava treeneriga, kuid tema telefon on välja lülitatud.

Kohus on prokuratuuri taotlusel mehel keelanud eeluurimise kestel treeneritööga jätkata.

Toimetaja: Rene Kundla

