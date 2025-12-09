Politsei kahtlustab treenerit lapse sugulises väärkohtlemises

Ida prefektuuri lastekaitse grupijuhi Jelena Roosi sõnul jõuti meheni tänu Lasteabilt saadud vihjele. "Politsei suhtub alati tõsiselt seksuaalselt väärkohtlemise vihjetesse, mis puudutab inimesi, kes töötavad lastega. Asusime kohe infot kontrollima ja pidasime neljapäeval pikaaegse treeneri kuriteos kahtlustatavana kinni," sõnas Roos.

Pärast mehe kinnipidamist taotles prokuratuur Viru maakohtult mehe vahistamist, aga kohus seda ei rahuldanud. Küll aga keelas Viru maakohus prokuratuuri taotlusel mehel eeluurimise kestel treeneritööga jätkata.

Roosi sõnul on tegemist vägagi tundliku juhtumiga, mistõttu jätkatakse aktiivset tööd, et selgitada välja juhtumi täpsemad asjaolud.

"Tegeleme praegu konkreetse juhtumi kontrollimisega, aga kuna ohvreid võib olla veel, siis keskendume ka nende tuvastamisele. Seetõttu palume vähimagi kahtluse korral pöörduda politseisse ja sellest meid teavitada, sest sel juhul saame vihjet kontrollida," lisas grupijuht.