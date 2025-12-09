X!

Edwards viskas 40 punkti, kuid Timberwolvesi võiduseeria katkes

Korvpall
Anthony Edwards (palliga).
Anthony Edwards (palliga). Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Korvpalliliigas NBA oli Minnesota Timberwolves sunnitud viie järjestikuse võidu järel kaotusega leppima, kui läinud ööl tunnistati kodus Phoenix Sunsi 108:105 (29:23, 32:34, 23:27, 24:21) paremust.

Suns juhtis kogu avapoolaja ja kuigi Timberwolves pääses kolmandal veerandil paaril korral ette, siis ei lubanud külalismeeskond vahet kordagi kahest punktist suuremaks. Suns dikteeris viimasel veerandajal sündmuste käiku ja teenis lõpuks kolmepunktilise võidu.

Sunsi tähtmängija Devin Bookeri puudumisel võttis ohjad enda kätte Mark Williams, kes viskas võitjate parimana 22 punkti ja hankis seitse lauapalli. Collin Gillespie ja Dillon Brooks lisasid vastavalt 19 ja 18 silma.

Üleplatsimeheks kerkis Anthony Edwards 40 punkti ja üheksa lauapalliga. Julius Randle toetas teda 21 punktiga, kuid ülejäänud Timberwolvesi mängijatel oli pigem kehv viskepäev – Naz Reidi 12 viskest läbis korvirõnga vaid kaks ning Jaden McDaniels ja Donte DiVincenzo tabasid mõlemad seitsmest väljakult teele saadetud viskest ainult ühe.

Timberwolves sai 15 võidu kõrvale üheksanda kaotuse ning asetseb läänekonverentsis kuuendal kohal. Suns (14-10) on kohe nende seljataga seitsmes.

Teised tulemused:

Indiana Pacers - Sacramento Kings 116:105
New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 132:135

Toimetaja: Henrik Laever

