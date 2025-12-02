X!

Sulgpalli klubide karika võitis Triiton sulgpalliklubi

Klubide karika võitja Triiton sulgpalliklubi autasustamisel
Klubide karika võitja Triiton sulgpalliklubi autasustamisel Autor/allikas: Kristi Kuuse
Kääriku spordikeskuses toimusid nädalavahetusel sulgpalli klubidevahelised meistrivõistlused ehk klubide karikas. Klubide karikal mängiti neljas erinevas tugevusklassis ning võistlus tõi kokku üle 300 sulgpalluri, kes moodustasid 66 võistkonda.

Tugevaimas liigas ehk meistriliigas osales kuus võistkonda. Finaali pääsesid kaks Tartu klubi – Triiton ja Veeriku Badminton. Finaalmängu ja klubide karika võitis Triiton sulgpalliklubi 100:84. Triiton mängis koosseisus Elisaveta Berik, Catlyn Kruus, Tauri Kilk ja Raul Käsner. Kolmanda koha sai TÜASK 100:88 võiduga Triitoni teise võistkonna üle.

Pühapäeval peeti finalistide vahel täiendav kohtumine superfinaal, kus olid ka rahalised auhinnad. Superfinaali võitis esmakordselt Veeriku Badminton 100:95.

Võistluse korraldaja Veeriku Badmintoni esindaja Rainer Kaljumäe sõnul õnnestus turniir hästi. "Juba käib mõttetöö, kuidas muuta võistlus veel paremaks ja kuidas osalejaid järgmisel aastal positiivselt üllatada," sõnas ta.

Sulgpalli klubide karika võitis Triiton sulgpalliklubi

