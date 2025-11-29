Arand oli Saudi Araabias lähedal esimesele pjedestaalikohale

Arand oli kvalifikatsioonis seitsmes, aga ühe konkurendi mootorivahetuse tõttu sai startida kuuendana. Sõit peatati erinevatel põhjustel mitu korda, kuid pärast viimast kordusstarti õnnestus eestlasel kerkida teiseks.

Ta jäi aga liider Shaun Torrente taha karpi ning nii pääsesid nööda Jonas Andersson ja Bartek Marszalek. Kuigi eestlane survestas seejärel poolakat tugevalt, ei õnnestunud tal tagasi esikolmikusse kerkida.

"Esimene poodium oli juba näppude vahel. Olin vahepeal isegi juba teisel kohal, aga eelmise aasta maailmameister Jonas Andersson ja Bartek Marzalek suutsid suht järjestikku minust mööduda," kommenteeris Arand.

"Natuke oli minu sõiduviga, aga natuke jäi ka tehnika taha. Arvestades, mis nädalavahetus meil oli, siis neljas koht on super. Oleme rahul ja üritame Sharjah's paremini."

Sarja kokkuvõttes asus juhtima Torrente, kes edestab 14 punktiga Anderssoni. Arand tõusis 55 punktiga seitsmendalt kohalt viiendaks.

F1 H2O hooaja viimane etapp peetase Araabia Ühendemiraatides Sharjah's 19.-21. detsembrini.