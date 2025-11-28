"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas saab sportlane end kaitsta?

Saates vastas Tšernjak muuhulgas küsimustele, kuidas defineeritakse antidopingu reeglites saastumist; mis eristab seda tahtlikust rikkumisest; kuidas saada aru, kas tegemist on saastumisega või hoopis mikrodoseerimisega või näiteks n-ö jääknähtudega; kui palju arvestatakse karistuse määramisel – või määramata jätmisel – sportlase hoolikust; mida tähendavad terminid hooletus, oluline süü ja mitteoluline süü; milliseid tõendeid peab sportlane esitama, et saastumise versioon oleks usutav; mis on suuremad saasteallikad; kas protsessid on läbipaistvad ja ausad; kuidas saastumisjuhtumeid arbitraažis hinnatakse; kuidas saavad sportlased ennast saastumise eest kaitsta või vähemalt viia riskid miinimumini; mida tuleks reeglistikus muuta, et sportlased oleksid juhusliku saastumise eest rohkem kaitstud.

"Praegu on [reeglites] saastunud produkt, aga järgmisel aastal kehtestatakse uus WADA koodeks, kus seda natuke laiendatakse ja hakatakse ütlema saastunud allikas. See seostub natuke ka Jannik Sinneri kaasusega, kuna ta ise ei võtnud seda ainet, vaid tegemist oli allikaga, see sattus tema kehasse läbi tema füsio. Ja nüüd seda definitsiooni natuke laiendatakse," selgitas Tšernjak. "Räägitakse, et see võiks sportlasi aidata, et natuke kergem on tõendada. Sest sa ei pea otseselt tõendama, mis produkt see oli, vaid sa tood välja teooria, mis allika kaudu see võis sinu kehasse sattuda. Enne kui meil ei ole kohtulahendit, on seda natuke raske mõista, aga väidetavalt on siis seda natuke kergem tõendada."

"Ma arvan, et allika ja produkti vahe on see, et produkt on justkui kitsam, see ongi näiteks toidulisand või toit, aga allikas on ka, et keegi puudutab sind või lähed basseini ujuma ja vesi on saastunud. Ehk sa ei pea minema konkreetselt minema näitama, mis produkti kaudu see [keelatud aine] sinu kehasse sattus, vaid võib-olla seda saab kuidagi laiemalt tõlgendada," lisas Tšernjak. "Aga tõepoolest, see on keeruline küsimus ja ma arvan, et seda hakatakse läbi praktika sisustama."

