FBI konfiskeeris endise olümpiasportlase garaažist äärmiselt haruldase auto

Varia
FBI esitles eelmisel nädalal Ryan Weddingu juhtumit Valges Majas
FBI esitles eelmisel nädalal Ryan Weddingu juhtumit Valges Majas Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Varia

2002. aastal Salt Lake City taliolümpial suurslaalomis 24. koha pälvinud kanadalane Ryan Wedding on sattunud USA föderaalse juurdlusbüroo (FBI) tagaotsitavate nimekirja ning büroo teatas kolmapäeval, et on konfiskeerinud Weddingult ülimalt haruldase Mercedes-Benz CLK-GTR Roadsteri.

FBI teatas eelmisel nädalal, et 44-aastane Wedding pöördus pärast 2002. aasta olümpiamänge kuritegeliku elu poole ning korraldab äärmiselt suurt narkokaubandust.

19. novembril esitlesid FBI esindajad, sealhulgas USA justiitsminister Pam Bondi, Weddingu juhtumit ja võrdlesid kanadalast kurikuulsate narkoparunitega nagu Pablo Escobar ning Joaquin Guzman ehk El Chapo. "Tema käe all tegutseb üks maailma viljakaim ja vägivaldseim narkokaubanduse organisatsioon," ütles Bondi.

Justiitsminister lisas, et Weddingu narkoäri tulu ületab aastas miljardi dollari piiri ning kaubana käib läbi enam kui 60 tonni kokaiini. Teadaolevalt elab Wedding Mehhikos, kus teeb koostööd Sinaloa kartelliga. Kevadel lisas FBI kanadalase oma tagaotsitavate nimekirja, sest ta tellis tunnistaja tapmise. Tema tabamist aitava informatsiooni eest on FBI lubanud maksta 15 miljonit dollarit.

Juurdlusbüroo on oma uurimise jooksul konfiskeerinud enam kui kaks tonni kokaiini, hulganisti tulirelvi, kolm miljonit dollarit krüptovaluutades ning üle 13 miljoni dollari füüsilises varas. Lõviosa sellest varast katab äärmiselt haruldane auto, mille FBI kätte sai.

Tegemist on Mercedes CLK-GTR Roadsteri versiooniga, mida toodeti vaid kuus tükki. CLK-GTR oli võidusõiduauto, tänavakõlbulikke masinaid toodeti kokku vaid 28 tükki. Üks Roadster kuulub teatavasti siiani Brunei Sultanile. Viimati läks selline auto oksjonile 2023. aastal, kui oksjonimaja Sotheby's vahendas 10,2 miljoni dollari suuruse ostu. FBI teatel on Weddingu auto väärtus 13 miljonit dollarit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Loetumad uudised

