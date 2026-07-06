Trump kinnitas suhtlust Infantinoga: Balogun ei teinud viga

Tänavusel MM-il kolm väravat löönud Balogun tegi mängus Bosnia ja Hertsegoviina vastu punase kaardi, mille eest anti ründajale punane kaart. Sellele kaasnes ka ühemänguline võistluskeeld, mille rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) aga pühapäeval tühistas.

Mainekad väljaanded nagu Reuters, Guardian ja Boston Globe kirjutasid pühapäeval oma allikatele tuginedes, et Valge Maja kontakteerus võistluskeelu tühistamiseks FIFA-ga ning hiljem teataski ala katusorganisatsioon, et Balogun võib kaheksandikfinaalis Belgia vastu väljakule tulla.

Esmaspäeval kõneles USA president Donald Trump Ovaalkabinetis ajakirjanikega ning ütles otse välja, et võttis FIFA presidendiga ühendust. "Ütlesin, et nad selle üle vaataks, sest ma ei pidanud seda veaks," sõnas Trump. "Ma ei öelnud [Infantinole], mis ta tegema peaks, ma ei saa seda talle öelda. Ma ei tea, kas tema üldse neid otsuseid teeb."

USA president kritiseeris ühtlasi ka peakohtunik Raphael Clausi tegevust. "See kohtunik on veidi kahtlane. Ma ei taha seda välja öelda, sest mulle ei meeldi poleemikat tekitada, aga tal on kahtlane minevik," sõnas Trump. "Tema vile oli kohutav ja keegi sellest ei räägi."

"[Balogun] ei teinud midagi valesti. Ta on meie parim mängija ja kohtunik andis talle punase kaardi. Ma ei saanud aru, mida see tähendabki! Ma ei teadnud, et see nii suur asi on," jätkas USA president. "Siis kuulsin, et ta ei saa järgmises mängus kaasa teha. Üks asi on kedagi karistada mängu eest, aga kuidas sa karistad kedagi mängu eest, mis pole veel toimunud? See on ebaaus, nii ei saa."

USA ja Belgia kaheksandikfinaal toimub Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva Seattle'is. "Keeld oleks jätnud mängule suure pleki. Minu arust põrkasid kaks sportlast kokku ja nende jalad läksid sõlme." rääkis Trump. "Meil peaks olema parimad väljakul ja neil ka. Mis siis, kui nad oleks Messi, Ronaldo või Harry Kane'i eemaldanud? Belgial on ka hea võistkond, mäng peaks aus olema."