IFAB: kohtunikud tegid Šveitsile ja Paraguayle MM-il liiga

Jalgpallireeglite eest vastutav kogu IFAB kinnitas, et kohtunikud tegid lõppenud MM-finaalturniiril Šveitsi ja Paraguay koondisele liiga, kui muutsid VAR-ülevaatuse järel otsust ning andsid kaardi hoopis vastasmeeskonna mängijale. Vahetult MM-i eel juurutatud reeglimuudatust poleks nende sõnul pidanud sellisel moel kasutama.

Eriti kalliks läks see maksma šveitslastele, kes olid löönud veerandfinaalis Argentina vastu teise poolaja keskel viigivärava. Kõigest mõni minut hiljem näitas portugallasest peakohtunik Joao Pinheiro argentiinlaste poolkaitsjale Leandro Paredesele kollast kaarti Breel Embolole tehtud vea eest. VAR suunas aga Pinheiro ekraani juurde kordusi vaatama ning nende põhjal hindas kohtunik Embolo kukkumise simuleerimiseks, vahendab Soccernet.ee.

Seetõttu tühistas Pinheiro Paredesele antud hoiatuse ja näitas kollast kaarti hoopis Embolole. Kuna ründajale oli see mängus teine hoiatus, järgnes eemaldamine. Kümnekesi jäänud Šveits suutis küll viia mängu lisaajale, ent kaotas lõpuks ikkagi 1:3.

Sarnane olukord leidis aset USA ja Paraguay vahelises alagrupimängus, kus vilemees Danny Makkelie karistas esialgu hoiatusega võõrustajate kaitsjat Tim Reami, kes kukutas tema arvates Miguel Almironi. Videokohtuniku soovitusel kordusi vaadanuna muutis hollandlane aga otsust, tühistas Reami kaardi ja näitas simuleerimise eest kollast hoopis Almironile. Kuna USA juhtis selleks hetkeks juba 3:0 ja võitis mängu lõpuks 4:1, ei olnud otsus lõpptulemuse suhtes niivõrd määrav kui Embolo puhul.

Mõlemad otsused tekitasid omajagu küsimusi – kas kohtunikud tõlgendasid värsket muudatust, mis lubab VAR-iga üle vaadata ka "valeidentiteedi" juhtumeid, ikka õigesti? IFAB-i värske täpsustus ütleb sõnaselgelt, et ei, sest nende hinnangul ei tohi seda võimalust kasutada simuleerimise puhul. Lubatud on vaid vea teinud mängija isiku tuvastamine, mitte platsil tehtud otsuse vastupidiseks pööramine.

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