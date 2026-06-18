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Portugali peatreener: Ronaldo väljavahetamine ei oleks olnud loogiline

Jalgpalli MM
Roberto Martinez ja Cristiano Ronaldo
Roberto Martinez ja Cristiano Ronaldo Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpalli MM

Portugali jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez ei ole pärast meeskonna MM-i avamängus saadud 1:1 viiki Kongo DV vastu mures ega usu, et Cristiano Ronaldo väljavahetamine oleks loodetud tulemust toonud.

Portugal alustas MM-finaalturniiri kahvatu 1:1 viigiga Kongo DV vastu. 41-aastane Ronaldo ei ole väravat löönud kümnes järjestikuses suurturniiri mängus ning kuigi ta on Portugali põhimees ja löönud koondise särgis 143 väravat, on meeskond viimases neljas suuturniiri mängus kirja saanud vaid ühe tabamuse.

Kolmapäevane mäng oli Ronaldo jaoks kuues MM-i kohtumine, kus ta ei saatnud värava raamidesse ühtegi pealelööki. Portugali koondise peatreener Roberto Martinez pidi viigijärgsel pressikonverentsil vastama ka küsimustele, kas väravat jahtinud Portugal oleks pidanud Ronaldo välja vahetama ning tema asemel sisse tooma värskeid jalgu.

"Pole loogiline maailma parim väravalööja välja võtta mängus, kus sa vajad väravaid," vastas Martinez. "Alustasime väga-väga hästi. Meie tase oli kõrge, aga meie väraval oli seekord vastupidine efekt: tahtsime hakata palli hoidma, andsime sellega Kongole võimaluse oma kaitsestruktuuri muuta ning vasturünnakuid algatada," lisas ta.

Mõlemad Pürenee poolsaare meeskonnad on turniiri alustanud keskpärase mänguga Aafrika koondiste vastu, sest Hispaania ei suutnud esmaspäeval enamat väravateta viigist Roheneemesaartega. "MM on turniir, kus sellised asjad võivad juhtuda," tõdes Martinez. "Argentina kaotas Saudi Araabiale ja tuli hiljem maailmameistriks, Hispaania kaotas [2010. aastal] Šveitsile ja võitis MM-i. Need ei olnud võitjatele väärilised esitused, aga see on osa protsessist," lisas Portugali juhendaja.

Toimetaja: Anders Nõmm

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