Mihkel Kirves läheb operatsioonile ja jääb korvpalli EM-ilt eemale

Kirves maadles hooaja lõpus jalavigastusega, mille tõttu läheb ta sel reedel operatsioonile. Nii jääb ta eemale ka augusti lõpus Riias algavast korvpalli EM-ist, kirjutab Delfi Sport.

"Homme on operatsioon ja pärast lõikust on selgem, kaua täpne taastumine on," selgitas Kirves neljapäeval Delfile. "Taastumine selgub ka jooksvalt, aga homme tuleb tõesti operatsioonile minna."

Kirves sõnas, et pärast veerandfinaalseeriat BC Wolvesi vastu hakkas vasaku jala hüppeliiges aina enam valu tegema. "Ta segab nüüd jätkuvalt ka igapäevaelu," nentis korvpallur.

Korvpallur rääkis, et hüppeliiges andis esimest korda tunda klubihooaja eel."Mažeikiai viimases hooajaeelses mängus väänasin jalga. Siis ta täielikult ära ei taastunud, aga ma ei tundnud, et vahepeal oleks vigastuse tõsidus nii hull olnud," kommenteeris eestlane. "Seda, et see väga segab, oli tunda alles hooaja lõpus."

Peale reedest operatsiooni selgub täpsem taastumiskava, aga praeguse prognoosi kohaselt tuleb korvpalluril vähemalt neli kuud väljakult eemal olla. "Kui kõik läheb hästi, on paus neli kuud. Oktoobrikuu peaks veel vahele jääma, aga loodetavasti novembris olen platsil tagasi."