Kardisportlane Kajak saavutas WSK Final Cupi viimasel etapil kuuenda koha

Nädalavahetusel sõideti Lonato South Garda rajal WSK Final Cupi hooaja viimane etapp, kus mitmed Eesti kardisõitjad jõudsid ka finaalidesse. Parima tulemuse sõitis välja Markus Kajak KZ2 klassis, lõpetades kuuendana.

Kvalifikatsioonis seitsmenda stardipositsiooni saanud Kajak teenis eelsõitudest stabiilselt esikümnetulemusi, kuid katkestas esimeses eelsõidus ja langes eelsõitude järel võistlejaterivis 15. kohale, vahendab Autosport.ee.

Finaalis näitas Team Estonia Autosport sõitja taas klassi – heas tempos eestlane tõusis kuue positsiooni võrra ja lõpetas kuuendal kohal 8,5 sekundi kaugusel võitjast Cristian Bertucast. Kajaku kiireim ring 45,272 oli kogu finaali üks tugevamaid, tuhandiku pealt sama, mis võitjal.

Aleksander Uusneem jõudis samuti finaali ja võitles end tihedas pundis 20. kohale.

Kolmeetapilise sarja kokkuvõttes lõpetas Kajak kaheksandal ja Uusneem 22. kohal.

Väikseimas klassis Mini U10 pääsesid eestlastest finaali Jan Ruudi Algre ja Joonas Tamm. Mõlemad kandsid finaalis suuri kahjusid. Algre lõpetas finaali 32. kohal, kukkudes stardiga võrreldes 11 positsiooni. Joonas Tamm alustas finaali 11. kohalt, kuid pidi kahjuks katkestama juba kolmandal ringil ja sai kirja 35. koha.

OK-N klassi finaali jõudis Robin Särg, kes alustas finaali 30 parima seas. Hoolimata kesisest tempost tõusis eestlane stabiilse sõiduga kaheksa kohta ja lõpetas 21. kohal.

Mini Gr.3 klassis jõudis finaali Dominik Lepp. Eelsõitudega mitmeid kohti loovutanud Lepp pääses siiski finaali, kus tõusis kaheksa koha võrra 23. positsioonile.