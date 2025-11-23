Vigastuse järel naasnud Paskotši mäng jäi uuesti varakult pooleli

Paskotši tegi vahetult enne koondise kogunemist peetud kohtumises Genkiga viga hüppeliigesele. Seetõttu jäid tal mängimata ka MM-valiksarja viimane kohtumine võõrsil Norraga ning sellele järgnenud maavõistlus Küprosega, vahendab Soccernet.ee.

Genti peatreener Ivan Leko nimetas lõppeval nädalal treeningutel kaasa löönud Paskotši laupäeval kohtumiseks Westerloga algkoosseisu, ent Eesti koondist 40 korda esindanud kaitsja ei pidanud paraku kuigi kaua platsil vastu. Mängitud oli veidi üle kümne minuti, kui ta väljakule maha istus ning arstiabi saamisest hoolimata tuli Paskotšil juba 18. minutil platsilt lahkuda.

Vigastuse täpne olemus ja tõsidus pole veel teada, kuid peatreener Leko viitas pärast mängu toimunud pressikonverentsil reielihase traumale ja varasematest probleemidest tingitud treeningute vahelejätmisele.

Gent leppis Westerloga lõpuks 0:0 viiki ja hoiab Belgia kõrgliiga tabelis viiendat kohta. Suvel Šveitsist Belgiasse siirdunud Paskotši on olnud seal seni kindel põhimees - 15 liigamängust 14-s on ta kuulunud algkoosseisu ja mänginud enamasti 90 minutit.

