Rootsi sai MM-i play-off'iks keerulise, Itaalia pigem soodsa loosi

Eesti valikgrupis Norra järel teise koha saanud Itaalia kohtub esmalt poolfinaalis Põhja-Iirimaaga. Neljakordne maailmameister, kes pole kahele viimasele finaalturniirile pääsenud, peab seejärel MM-pääsme teenimiseks alistama ka Walesi ja Bosnia vahelise teise poolfinaali võitja.

Rahvuste liiga kaudu play-off'i pileti teeninud Rootsi läheb poolfinaalis esmalt vastamisi Ukrainaga, selle mängu võitja kohtub otsustavas matšis Poola ja Albaania vahelise mängu võitjaga.

Kolmandas minigrupis lähevad vastamisi Türgi - Rumeenia ning Slovakkia - Kosovo, neljandas Taani - Põhja-Makedoonia ja Tšehhi - Iirimaa. Kõik poolfinaalid peetakse 26. märtsil ja neli viimast koondist, kes saavad Euroopa valiksarjast järgmisel suvel toimuvale MM-finaalturniirile, selguvad 31. märtsil.