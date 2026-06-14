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Brasiilia ja Maroko mängisid välja viigi, Šotimaa lõpetas pika ootuse

Jalgpall
Foto: SCANPIX/AP
Jalgpall

Öösel vastu pühapäeva peeti Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril C-alagrupi esimesed kohtumised, kui Brasiilia ja Maroko leppisid viiki ning Šotimaa lõi Haiti vastu ühe vastuseta värava.

Maroko alustas mängu tempokalt ning jõudis 21. minutil ka tasuni, kui Brasiilia kaitseliini taha jooksma pääsenud Ismael Saibari skoori avas. Edu ei kestnud aga liiga kaua, sest 32. minutil leidis Madridi Reali täht Vinicius vasakul äärel ruumi ning kõmmutas palli Maroko väravavõrku. Teisel poolajal oli võimalusi vähem, kuid Maroko sai kohtumise üheksandal üleminutil ühe väga hea, kui Brasiilia väravavaht Alisson pidi tegema hea tõrje ning suutis ka jätkuolukorra klaarida.

Kohtumine päädis 1:1 viigiga ning kahvatult mänginud Brasiilia jaoks oli Viniciuse tabamus äärmiselt suure tähtsusega, sest viimati saadi MM-i avamängus kaotus 1934. aastal.

C-alagrupp

Brasiilia

1
:
1

Maroko

90:00

  • Vinicius32'
  • Saibari21'

Tund hiljem peeti samuti USA-s alagrupi teine mäng, milles Šotimaa läks Haiti vastu 28. minutil John McGinni tabamusest juhtima. Teist korda MM-il mängiv Haiti andis vastasele lahingu, kuid viigiväravat leida ei õnnestunud ning Šotimaa teenis 36 aasta pikkuse vahe järel esimese võidu maailmameistrivõistlustel.

Šotimaa kerkis pärast esimest vooru C-alagrupi liidriks, järgnevad viigiga lõpetanud Maroko ja Brasiilia ning Haiti jätkab neljandal kohal. Järgmised mängud peetakse öösel vastu 20. juunit.

C-alagrupp

Haiti

0
:
1

Šotimaa

90:00

    • McGinn28'

    Toimetaja: Kristjan Kallaste

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