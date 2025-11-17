X!

Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

Rannavõrkpall
Rivo Vesik koos Leona Kerneri (vasakul) ja Annique Niederhauseniga
Rivo Vesik koos Leona Kerneri (vasakul) ja Annique Niederhauseniga Autor/allikas: Swiss Volley
Rannavõrkpall

Austraalias Adelaide'is toimuvatel rannavõrkpalli maailmameistrivõistlustel on alagrupist edasi pääsenud mõlema eestlasest treeneri Rivo Vesiku ja Märt Pajusalu hoolealused.

Rivo Vesik juhendab MM-il Šveitsi paari Leona Kernerit ja Annique Niederhausenit, kes omavad turniiril 13. asetust. Samas pole nad varem koos mänginud ja said tiitlivõistluse eel treenida vaid kaks nädalat. Tavapäraselt mängib Kerner koos Tanja Hüberliga, ent ta pidi hüppeliigese vigastuse tõttu turniirilt eemale jääma, vahendab Volley.ee.

Šveitslannad kuulusid L-alagruppi, kus saadi kaks kaotust ja üks võit ning pääseti seega järgmisse ringi.

Avamängus saadi sakslannadelt Melanie Paulilt – Lea Sophie Kunstilt (36.) 1:2 (21:11, 18:21, 11:15) kaotus ja teises kohtumises jäädi samuti 1:2 (21:19, 12:21, 9:15) alla Hiina paarile Xu Yan – Xinyi Xiale (37.). Kolmas alagrupimäng austraallannade Taliqua Clancy – Jana Milutinovici (12.) vastu suudeti aga võita tulemusega 2:0 (21:13, 21:19) ning alagrupis saadi seega kolmas koht.

Meeste turniiril saab kaasa elada Katari paari Cherif Younousse' ja Ahmed Tijani treenerite sekka kuuluvale Märt Pajusalule.

10. paigutust omavad Cherif ja Ahmed kuulusid MMil J-alagruppi ning suutsid võita kõik kohtumised ja said seega grupis esikoha ning pääsesid otse 16 parema sekka.

Avamäng kuubalaste Damian Gomez Limonta – Eblis Veranes Kensi (39.) vastu võiteti 2:0 (21:18, 21:14) ja teises mängus alistati 2:0 (21:15, 21:15) šveitslased Yves Haussener – Julian Friedli (24.). Kolmas kohtumine austerlaste Timo Hammarbergi – Tim Bergeri (15.) vastu lõppes Katari duo 2:0 (22:20, 21:12) üleolekuga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

13:01

Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

11:18

Võrkpalli Balti liiga kuu parimaks valiti Selveri talendikas diagonaal

08:31

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

16.11

Võru Barrus naaseb Lätist võiduga, Selver x TalTech tõusis teiseks

16.11

Eesti naiskonnad võtsid Balti liigas maksimaalsed üheksa punkti

16.11

Võru Barrus jäi Esko debüütmängus alla Ezerzemele

14.11

Soome võrkpallilegend on valmis aitama Barrust

13.11

Rannavolle MM-il saab kaasa elada Rivo Vesikule ja Märt Pajusalule

13.11

Uuendus: võrkpalli EM-ile saab jõuda ka Euroopa liiga kaudu

12.11

Vassiljev: kui hakkasime vastuvõtuga hävima, läks ka rünnakul raskeks

12.11

Tartu sai eurosarja avamängus kodusaalis Pärnust jagu

11.11

Tartu Bigbank ja Pärnu VK avavad eurohooaja omavahelise lahinguga

10.11

Robert Täht sai kaela medali, Marily Lass püstitas punktirekordi

10.11

Tugevalt alustanud Tartu alistas Balti liigas Võru, liidrina jätkab Pärnu

09.11

Põnevusmängu võitnud Rae jätkab Balti liigas kaotuseta

videod

sport.err.ee uudised

14:13

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

14:12

Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad Uuendatud

13:38

Toikka ja Piigli pälvisid fitnessi MM-tiitli

13:01

Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

12:27

Ujumise juunioride ja noorte meistrivõistlustel püstitati 21 rahvusrekordit

11:54

Pittsburgh viskas Stockholmis Nashville'ile neli vastuseta väravat

11:18

Võrkpalli Balti liiga kuu parimaks valiti Selveri talendikas diagonaal

10:46

Böckleri vinge esitus ei päästnud Krosnot suurest kaotusest

10:11

Saalijalgpalli meistriliigas sündis hooaja esimene viik

09:37

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

09:03

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

08:31

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

08:05

Glinka tõusis edetabelis 200 parema hulka

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

loetumad

16.11

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

16.11

Taas MK-sarja lävele jõudnud Gaim: ma ei lakanud endasse uskumast

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks Uuendatud

15.11

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

09:03

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

16.11

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

15.11

Leok tuli Tallinnas neljandaks sõbra tsikliga: mu enda oma on liiga juust!

16.11

Glinka teenis karjääri esimese ATP Challengeri turniirivõidu

16.11

Marten Liiv püstitas MK-etapil veel kaks Eesti rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo