Pajusalu hoolealused võitsid MM-il alagrupi, Vesiku paar samuti edasi

Austraalias Adelaide'is toimuvatel rannavõrkpalli maailmameistrivõistlustel on alagrupist edasi pääsenud mõlema eestlasest treeneri Rivo Vesiku ja Märt Pajusalu hoolealused.

Rivo Vesik juhendab MM-il Šveitsi paari Leona Kernerit ja Annique Niederhausenit, kes omavad turniiril 13. asetust. Samas pole nad varem koos mänginud ja said tiitlivõistluse eel treenida vaid kaks nädalat. Tavapäraselt mängib Kerner koos Tanja Hüberliga, ent ta pidi hüppeliigese vigastuse tõttu turniirilt eemale jääma, vahendab Volley.ee.

Šveitslannad kuulusid L-alagruppi, kus saadi kaks kaotust ja üks võit ning pääseti seega järgmisse ringi.

Avamängus saadi sakslannadelt Melanie Paulilt – Lea Sophie Kunstilt (36.) 1:2 (21:11, 18:21, 11:15) kaotus ja teises kohtumises jäädi samuti 1:2 (21:19, 12:21, 9:15) alla Hiina paarile Xu Yan – Xinyi Xiale (37.). Kolmas alagrupimäng austraallannade Taliqua Clancy – Jana Milutinovici (12.) vastu suudeti aga võita tulemusega 2:0 (21:13, 21:19) ning alagrupis saadi seega kolmas koht.

Meeste turniiril saab kaasa elada Katari paari Cherif Younousse' ja Ahmed Tijani treenerite sekka kuuluvale Märt Pajusalule.

10. paigutust omavad Cherif ja Ahmed kuulusid MMil J-alagruppi ning suutsid võita kõik kohtumised ja said seega grupis esikoha ning pääsesid otse 16 parema sekka.

Avamäng kuubalaste Damian Gomez Limonta – Eblis Veranes Kensi (39.) vastu võiteti 2:0 (21:18, 21:14) ja teises mängus alistati 2:0 (21:15, 21:15) šveitslased Yves Haussener – Julian Friedli (24.). Kolmas kohtumine austerlaste Timo Hammarbergi – Tim Bergeri (15.) vastu lõppes Katari duo 2:0 (22:20, 21:12) üleolekuga.