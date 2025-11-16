Mikomägi tuli jõutõstmise MM-il neljandaks

Kükis õnnestus Mikomägil püstitada Eesti rekord 227,5 kg, lamades surumises õnnestus saada üles 132,5 kilogrammi. Jõutõmbes läks kirja 237,5 kg, kuigi ta proovis ka 250-kilost raskust, et kokkuvõttes pronksmedal võita, aga ebaõnnestunult.

Seejuures kuulub Mikomägi nimele jõutõmbe maailmarekord 252 kilogrammi.

Maailmameistriks krooniti kogusumma 701 kilogrammiga kanadalanna Rhea Stinn, kes jäi vaid nelja kilogrammi kaugusele kogusumma maailmarekordist.

22-aastane Mikomägi treenib igapäevaselt Tartu Ülikool Akadeemilises Spordiklubis treener Peep Pälli juhendamisel.