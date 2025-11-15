X!

Lillemäe: tahame, et keegi tuleks ja astuks kandadele

Jalgpall
Jalgpall

Kaheksa aastat järjest Eesti meistriks tulnud Flora jalgpallinaiskond võitis ka hooaja viimase mängu ning edestas lähimat konkurenti 20 punktiga.

FC Flora naiskonna meistritiitel oli selge juba kuu aega tagasi, laupäevases viimases mängus alistati 6:1 liigas teiseks jäänud Saku Sportingu naiskond ja võis hakata karikaga tähistama. Naised otsustasid seejuures treener Ljubov Maksimovat kostitada täpselt samasuguse õnnitlusega, nagu sai nädal tagasi osaks meeste Flora meistriks tüürinud Konstantin Vassiljevile.

"Ma arvan, et see tuli suhteliselt kindlalt, kui me kaotasime ainult ühe mängu. Midagi keerulist ei olejuhtunud, miks me täna ka tegime väga kindla mängu - üks kaotus sellel aastal oli just Saku vastu ja tahtsime neid arveid klaarida omavahel ja täna pigem nagu täielikult õnnestus."

Kokku võitis Flora sel hooajal 25 kohtumist, ühe kaotuse kõrvale saadi kirja ka üks viik. Flora hoog naiste kõrgliigas ei näita raugemise märke ja meistritiitli tähistamine on sama eriline kui varem.

"Vahet ei ole, et see on meie kaheksas järjest, ikkagi on väga eriline tunne," kinnitas Flora poolkaitsja Mari Liis Lillemäe. "Ma arvan, et selline tiimi ühtsus, mis meid läbi hooaja kandis. Oli päris palju vigastusi, raskemaid hetki, aga see ühtsus, ma ütleks."

Esimest korda üle nelja aasta sai Florale tänavuses liigas osaks ka üks kaotus. Naiste klubitase on tõusuteel, ehk leidub järgmisel hooajal tugevaid vastasseise veelgi. "Väga hea, seda me ju tahamegi, et keegi tuleks ja astuks kandadele, sest see paneb meid ka veel rohkem pingutama," tõdes Lillemäe.

Toimetaja: Anders Nõmm

