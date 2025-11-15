X!

Kaheksanda järjestikuse meistritiitli saanud Flora lõpetas hooaja võidukalt

Jalgpall
FC Flora naiskond klubi kaheksanda järjestikuse Eesti meistritiitliga
Autor/allikas: Taavi Verbo/Tallinna FC Flora
Jalgpall

Eesti naiste jalgpalli meistriliiga viimase vooru kohtumised mängiti laupäeval kolmes Eesti paigas. Flora alistas Sportingu ja tõstis meistrikarika, Elva teenis Tabasalu üle üllatusvõidu ning Viimsi lõpetas hooaja koduse võiduga Tammeka vastu.

Tallinna FC Flora teenis Saku Sportingu üle kindla 6:1 võidu ning võttis revanši eelmise omavahelise mängu eest, vahendab jalgpall.ee.

Kohtumine algas Flora survega ning üheksandal minutil viis Lisette Tammik oma naiskonna juhtima, suunates Kristina Teerni täpse tsenderduse väravasse. Avapoolajal lisas Flora veel kolm tabamust, kui kübaratriki sai kirja Teern, kes skooris 35., 40. ja 44. minutil. Esmalt kasutas ta ära pika söödu, teise värava realiseeris 11 meetri karistuslöögist ning kolmanda puhul mängis end individuaalse meisterlikkusega löögile.

Sporting lõi 62. minutil ühe tagasi, kui Katriin Saulus palli võitis ja kiirelt rünnakule läks, tema löök lendas Flora mängijast võrku. Neli minutit hiljem vastas Flora eest Mari Liis Lillemäe, kes oli resultatiivne ka 79. minutil, viies oma hooaja väravate arvu 29-ni ja kindlustades koha liiga parimate väravaküttide edetabeli tipus. Normaalaja eelviimasel minutil tabas pall veel Sportingu latti, kuid skoor enam ei muutunud.

Kohtumise järel tõstis Flora naiskond klubi ajaloo kaheksanda järjestikuse meistrikarika. Lõpptabelis edestati hõbemedalist Sportingut 20 punktiga.

Tabasalus sündis vooru suurim üllatus, kui seitsmendana lõpetanud FC Elva alistas neljandaks tulnud JK Tabasalu tulemusega 5:1. Elva lõi esimese 18 minutiga neli väravat: skoori avas Loviise Männiste, kahel korral oli täpne Kärt Hüdsi ning Männiste realiseeris lisaks penalti. Tabasalu vähendas kaotusseisu avapoolaja esimesel üleminutil, kui täpne oli Evelyn Šilina. Teisel poolajal lisas Hüdsi veel ühe värava ning vormistas sellega kübaratriki.

Pronksmedalinaiskond Viimsi JK lõpetas oma hooaja võidukalt, alistades kodus Tartu JK Tammeka 3:1. Kuigi avapoolaja ainukese värava skooris Tammeka eest Rianna Väärsi, siis teisel poolajal pani Viimsi enda paremuse maksma. Värava said kirja nii Penda Bah, Angela Fuster Sendra kui Liis Hell. Tartu Tammeka lõpetas hooaja kuuendal tabelireal.

Toimetaja: Anders Nõmm





