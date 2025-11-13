Los Angelese olümpiamängud algavad pauguga

Suveolümpiamängudel toimuvad tavapäraselt esimesel nädalal ujumisvõistlused ja teisel nädalal kergejõustikuvõistlused, kuid Los Angeleses tehakse sellest reeglist erand. Kergejõustikuga alustatakse seal kohe esimesel nädalal, sest SoFi staadion tuleb pärast avatseremooniat ümber ehitada ujumisvõistluste tarbeks ning selleks on vaja mitu päeva aega.

Võistluste avapäeval jagatakse esimesed medalid välja naiste triatlonis. Olümpiavõitja selgub kohe ka naiste 100 meetri jooksus, sest tavatul kombel on avapäeval kavas kõik kolm jooksu – eeljooksud, poolfinaalid ja finaal. Mehed jooksevad kõik kolm jooksu mängude teisel võistluspäeval.

"Tahame [olümpiamänge] alustada pauguga," kommenteeris korraldustiimi juht Shana Ferguson, kelle sõnul on naiste 100 meetri jooks üks olümpiamängude vaadatumaid alasid.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe selgitas, et selline lahendus pälvis laialdase heakskiidu nii sportlaste kui ka treenerite seas. "Nende seisukoht oli, et miks mitte alustada nii kaasahaarava alaga. Minu meelest on see väga värskendav lahendus."

Mängude eelviimasel võistluspäeval toimub nn superlaupäev ehk jagatakse välja koguni 26 medalikomplekti 23 spordialal.

Fergusoni sõnul valmis võistlusprogramm rahvusvahelise olümpiakomitee ja rahvusvaheliste alaliitude mitme kuu pikkuse koostöö tulemusena ning erilist tähelepanu pöörati sportlaste heaolule, teleülekannete eetriaegadele ja ilmale.

"Ilmastikuolusid hinnati mitte ainult sportlaste, vaid ka pealtvaatajate seisukohast," ütles Ferguson, lisades, et muuhulgas võeti arvesse ka ratsasportlaste hobuste heaolu.

Võistlusprogrammi kuulub kokku 36 spordiala ja medalistid selguvad 51 erinevas distsipliinis. Võistluspaiku on kokku 49.

Los Angelese olümpiamängude avatseremoonia toimub 2028. aasta 14. juulil ja lõputseremoonia 30. juulil.