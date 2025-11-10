Eesti jalgpallikoondis üritab MM-valiksarja väärikalt lõpetada

Eesti jalgpallikoondisel seisab juba neljapäeval ees viimane MM-valikmäng võõrsil Norraga, kes on seni valiktsüklis võitnud kõik kuus mängu ja löönud kokku 29 väravat. Samuti püüdlevad vastased selle poole, et esimest korda pärast 1998. aastat taas MM-finaalturniiril mängida.

"Selge on see, et nad on väga heas hoos, ülimotiveeritud kindlasti, kuna neil on väga hea võimalus MM-finaalturniirile saada. Meil on siin kolm-neli päeva aega ja proovime endast anda maksimumi, et leida endale sobiv mänguplaan ja kindlasti Oslosse võitlema minna," sõnas Eesti koondise esikinnas Karl Jakob Hein ERR-ile.

Ääremängija Vlasi Sinjavski peab Norra koondist praegusel ajal maailma tipp 10 või 15 hulka kuuluvaks tiimiks, kelle löögirusikat tugevdab eriti Erling Haaland, kes lõi Eestile värava ka juunikuus. Sellel aastal on ta koondise eest juba 13 tabamust skoorinud. Kuidas teda peatada?

"Kui ma teaks seda valemit, oleks kõik lihtne, aga eks me proovime. Iga mängija annab endast kõik, ma arvan. Päeva lõpuks näeme, mida meie suudame nende vastu seal võõrsil, aga eks neil seda kvaliteeti on nii palju. Kuni null püsib, meil võimalusi on," märkis Sinjavski.

Sinjavskil oli Eesti-Norra mängus endalgi paar head võimalust. Uuel äärekaitsja positsioonil mängides on oodata tõhusat tööpäeva nii rünnakul kui kaitses. "Itaalia mäng ei olnud ka lihtne, kus ma mängisin vasakkaitses teisel poolajal. Aga kui treener usaldab mind ja paneb mind sellele positsioonile, siis kindlasti lihtne mäng see ei tule."

Eesti on oma valikgrupis neljandal kohal, langeda ega tõusta sellelt kohalt ei saa. Kuid mäng Norraga on ikkagi olulise kaaluga. "Jah, kindlasti on [midagi] kaalul, eelkõige koondise eest mängides just au – iga kord kui väljakule astud, esindame Eesti riiki – iga mäng on väga tähtis ja igal juhul tahame tulemust teha," ütles Hein.

Otseülekanne Norra - Eesti mängust algab neljapäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.50.