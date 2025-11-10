X!

Shein: Eesti võidu korral saan Norras kere peale!

Jalgpalli Eesti koondis
Rocco Robert Shein ja Martin Ödegaard MM-valikmängus
Rocco Robert Shein ja Martin Ödegaard MM-valikmängus Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondise keskväljamees Rocco Robert Shein rääkis Norra meediale antud intervjuus naljatledes, et kui Eesti peaks valikmängus Norrat võitma, siis tagasi koduklubi juurde asja enam pole.

Eesti ja Norra kohtuvad 13. novembril MM-valikmängus Oslo Ullevaali staadionil. Eesti koondise poolkaitsja Shein teenib igapäevast leiba Norra kõrgliigaklubis Fredrikstad, kes on kaks vooru enne hooaja lõppu tabelis viiendal kohal.

Shein rääkis Norra väljaandele Dagbladet nalja visates, et on klubist mängu eel saanud ähvardusi. "Kõik räägivad, et kui Eesti peaks võitma, siis saan tagasi tulles tappa," sõnas Eesti koondise eest 14 mänguga ühe värava löönud Shein.

Tavaliselt norralased liiga verejanuline rahvas ei ole, aga valikmängus Eestiga on kaalul palju: kui Norra peaks Eestit võitma, ollakse sisuliselt ühe jalaga MM-finaalturniiril. Eesti ja Moldovaga kohtuva Itaalia neljapäevase võidu korral oleks nii Norral kui Itaalial 18 punkti ja kõik jääks viimase vooru peale, kus Norra sõidab pühapäeval külla just Itaaliale.

Dagbladet küsis Fredrikstadi peatreenerilt Andreas Hagenilt, mis juhtuks, kui just Shein oleks see mees, kes Norra MM-unistusele kriipsu peale tõmbab: "siis ei ole tal mõtet tagasi tulla," naeris juhendaja.

"Me ei keskendu sellele [Norra olukorrale], aga endale. Meie jaoks on see suur mäng, kus saame näidata, milleks oleme võimelised," jätkas Shein. "Minu jaoks on see muidugi veidi erilisem mäng, sest mõistan, et Norra on üle pika aja lähedal MM-piletile. Norras tuleb sootuks erinev mäng kui oli Tallinnas. Iga kogunemisega läheme üha paremaks," lisas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

