Käit ja Paskotši jäävad koondisemängudest eemale

Jalgpalli Eesti koondis
Mattias Käit Eesti koondise treeningul
Mattias Käit Eesti koondise treeningul Autor/allikas: Liisi Troska/Jalgpall.ee
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondise koosseisus toimusid enne kohtumisi Norra ja Küprosega muudatused.

Vigastuse tõttu jääb koosseisust kõrvale poolkaitsja Mattias Käit ning peatreener Jürgen Henn kutsus tema asemele Tallinna FC Flora poolkaitsja Markus Poomi. Käit sai vigastada laupäeval, kui tema koduklubi FC Thun võitis Šveitsi kõrgliigas Servette'i. Käidil diagnoositi varbaluu murd.

Pühapäevases Belgia kõrgliiga mängus vigastas Maksim Paskotši hüppeliigest ja jääb samuti novembrikuistest koondisemängudest eemale. Varem oli teada, et vigastuse tõttu ei liitu seekord koondisega Joonas Tamm ning isiklikel põhjustel jäi koju Matvei Igonen.

Koondis koguneb esmaspäeval ning juba kolm päeva hiljem mängitakse MM-valikturniiril Oslos Norraga, 18. novembril peetakse Limassoli külje all maavõistlus Küprosega. Mõlemat mängu näeb otseülekandes ETV2 vahendusel.

Eesti koondise koosseis novembrikuu mängudeks:

Väravavahid
Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 43/0
Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0
Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad
Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 102/0
Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 46/1
Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 40/0
Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 23/2
Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 16/0
Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 10/0
Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Tallinna FC Flora 4/0
Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Poolkaitsjad
Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 39/2
Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 31/0
Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 22/1
Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 20/0
Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 15/1
Martin Vetkal (21.02.2004) – FC Dordrecht (NED) 13/1
Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 8/0

Ründajad
Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 104/23
Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 61/14
Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Ljubljana Olimpija (SVN) 18/2
Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 12/0
Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 11/1
Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 2/0
Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – Pärnu JK Vaprus 1/0

Peatreener: Jürgen Henn

Toimetaja: Anders Nõmm

