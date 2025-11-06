Henn avaldas jalgpallikoondise koosseisu novembrikuisteks mängudeks

Koondis koguneb 10. novembril ning juba kolm päeva hiljem mängitakse MM-valikturniiril Oslos Norraga, 18. novembril peetakse Limassoli külje all maavõistlus Küprosega. Mõlemad mängud on nähtavad kanalil ETV2 ja ERR-i spordiportaalis.

Vigastuste tõttu jääb koosseisust kõrvale keskkaitsja Joonas Tamm. Väravavaht Matvei Igonen puudub isiklikel põhjustel, tema asendajaks toodi Nõmme Kalju puurilukk Henri Perk.

"Kogu valikut vaadates saime saadaolevatest parima," ütles peatreener Henn pressikonverentsil. "[Mitmel mängijal] oli hooaja lõpus, eriti kodustel mängijatel, ühtteist, mis piiras meie valikuvõimalusi. Arusaadav ka, pikk hooaeg on seljataga ja mehed on tulnud läbi vigastuste või vigastuse piiril mängides. Mõningad piirangud olid."

Henn kutsus taas koondisesse Itaalia vastu A-koondise debüüdi teinud Karel Mustmaa ja 17-aastase Marten-Chris Paalbergi, lisaks kuulub nimekirja ka Henri Anier.

"[Anier] on vähemalt väravalöömise vormis küll, Suhteliselt väheste minutitega löönud korraliku hulga väravaid ja see on kindlasti ründaja jaoks, ka enesekindluse mõttes," ütles Henn. "Kuna U-21 seekord ei mängi, siis see on hea võimalus [Mustmaad ja Paalbergi] hoida juures. Ka rütmi mõttes, esimene sisseelamise laager, mängijad ei suuda võib-olla alati oma parimat seal näidata, siis nad vajavad pikemat aega."

Eesti koondise koosseis novembrikuu mängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 43/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 102/0

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 46/1

Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 40/1

Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 40/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 23/2

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 16/0

Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 10/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Tallinna FC Flora 4/0

Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Poolkaitsjad

Mattias Käit (29.06.1998) - FC Thun (SUI) 64/11

Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 39/2

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 22/1

Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 20/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 15/1

Martin Vetkal (21.02.2004) – FC Dordrecht (NED) 13/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 8/0

Ründajad

Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 104/23

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 61/14

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Ljubljana Olimpija (SVN) 18/2

Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 12/0

Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 11/1

Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 2/0

Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – Pärnu JK Vaprus 1/0

Peatreener: Jürgen Henn